Merkezefendi'deki Yol Çalışmaları Bayrama Kadar Tamamlanacak

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi tarafından Hacıeyüplü Mahallesi'nde sürdürülen yol çalışmaları, bayrama kadar tamamlanacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Fabrikaların yoğun olduğu bölgelerimizde üstyapımızı tamamlıyoruz. İlçemizi güzelleştirmek için çalışmalarımız tüm gayretimizle devam ediyor" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, yurttaşlara ulaşım kolaylığı sağlamak için fabrikaların yoğun olduğu bölgelerde üstyapı ve yol çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalarda ekipler, Hacıeyüplü Mahallesi'nde 30 bin metrekarelik alanda 8 bin ton sıcak asfalt serimini bayrama kadar tamamlayacak.

Birçok bölgede üstyapı çalışması yapıldığını belirten Başkan Doğan, çalışmaları yerinde inceleyerek görevlilerden konuyla ilgili bilgi aldı. İthalat ve ihracat fabrikalarının yoğun olduğu bölgelerde üstyapı çalışmalarına önem verdiklerini belirten Doğan, şunları aktardı:

"Merkezefendili hemşehrilerimizi daha güvenilir ve konforlu yaşam standartlarına ulaştıracağız. Bunun için üstyapı çalışmalarımızı ekiplerimizle beraber aralıksız sürdürüyoruz. Merkezefendi'mizi güzelleştirmek adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçe genelinde birçok noktaya yol açmadan asfalt serimine, kaldırımdan parke taşı döşemeye kadar çok kapsamlı çalışmalar yapıyor. Özellikle ithalat ve ihracat yapan fabrikaların yoğun olduğu bölgelerde üstyapı çalışmalarımız sürüyor. Hacıeyüplü Mahalle'mizde sıcak asfalt serimini Kurban bayramına kadar tamamlayacağız. Merkezefendi'mize ve Denizli'mize gelir kapısı olan fabrikaların bulunduğu bölgeler, bizler için çok değerli ve önemli bölgeler. Merkezefendi'miz için çalışmalarımıza tüm hızımız ve gayretimizle devam ediyoruz."

ANKA / Politika