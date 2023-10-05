Merdan Yanardağ'ın PKK elebaşı hakkındaki açıklamaları davası sonuçlandı

Pkk elebaşı hakkında açıklamalar yapan Merdan Yanardağ'ın yargılandığı davada karar çıktı

İSTANBUL - Bir televizyon kanalında terör örgütü PKK elebaşına ilişkin açıklamaları gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Merdan Yanardağ'ın yargılandığı davada ilk celsede karar çıktı. Mahkeme, Yanardağ'ı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.

Bir televizyon kanalında silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 10,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen gazeteci Merdan Yanardağ'ın yargılanmasına başlandı. İstanbul 30.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Merdan Yanardağ ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile bazı CHP'li milletvekilleri de izleyici olarak katıldı.

"Ne olmuşsa ben 'gündem de boş, ben de çılgın bir gazeteciyim, dur ben bir örgütü öveyim' demişim"

Duruşmada savunma yapan sanık Yanardağ, "Bu dava normal bir ceza davası değildir. Benim tutuklanmam bağımsız medyaya göz dağı vermek ve geri çekilmeye zorlamaktır. Toplumu sindirmeye çalışmaktır. Ben 38 yıllık gazeteciyim. 3 bin kadar program yaptım, hiçbirinde herhangi bir örgütü övmemişim, suçu veya suçluyu övmemişim. Örgütün propagandasını yapmamışım. Ne olmuşsa ben 'gündem de boş, ben de çılgın bir gazeteciyim, dur ben bir örgütü öveyim' demişim. Sanki Abdullah Öcalan veya herhangi bir örgütün eylemlerini övelim demişim gibi bir muameleyle karşılaştım. Beni neden tutukladınız ya? Olay şudur, seçimlerden önce seçim günü ve sonrası yaptığımız yayınlar belli ki siyasi iktidarı rahatsız etmiş. Bunun üzerine fırsat kullandıkları anlaşılmıştır. Ben iktidarın anti demokratik uygulamaları için her araç ve yöntemi kullanma siyasetine itiraz ediyorum. Mahkemenin vereceği kararı hukuk ve demokratikleşme tarihi yönünde kullanacağına inanıyorum. Ben hiçbir hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğim. Tahliye edilmemi, beraat kararı verilmesini ve bu davanın düşürülmesini talep ederim" şeklinde konuştu.

Sanık Yanardağ'ın avukatları ise mahkemeden sanığın tahliyesini ve beraatını talep ettiler.

7,5 yıla kadar hapis talebi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Yanardağ'ın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep etti.

"Savcılık demokratik hak ve özgürlüklerin daraltılmasını talep ediyor"

Açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık Yanardağ, "Savcılık bir montaj yaklaşımıyla ikinci bir kurgu ve troller yaklaşımıyla durumu sürüyor. Bu bir düşünce davasıdır. Savcılık demokratik hak ve özgürlüklerin daraltılmasını talep ediyor. Bu sadece benim davam değildir, burada Savcılık hala bir iktidar politikalarına yönelik eleştiri olmadığını iddia ediyor. Burada bir gazetecilik faaliyeti yargılanıyor. Mahkemenin hukuka bağlı kalacağını ummak ve buna inanmak istiyorum" dedi.

Beraatını talep etti

Alınan avukat savunmalarının ardından son sözü sorulan Yanardağ, "Eğer bu yargılamadan bir ceza çıkarsa, bundan sonraki düşünce ve ifade özgürlüğüne esaslı bir sınır konulacaktır. Bu mütalaa geleceğe yönelik içtihat oluşturma teklifidir. Ayağınızı denk alın bir daha böyle konuşmayın demektir. Mahkemenin hukuka uygun davranacağını düşünüyorum ve umuyorum. Beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

"Bu siyasetin herhangi bir parçasının övülmesinin eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu düşünmüyoruz"

Kararın açıklandığı sırada mahkeme başkanı, "Sanığın yapmış olduğu, söylediği ve eleştirdiği hususların bir kısmının seyrinden çıkarak bu hususta Öcalan'ın siyasetinin övülmesi olarak değerlendirdik. Biz bu siyasetin herhangi bir parçasının övülmesinin eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu düşünmüyoruz" diye belirtti.

2 yıl 6 ay hapis cezası

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, sanık Yanardağ'ı 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutuklu kaldığı süreyi de dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Merdan Yanardağ'ın 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'suçu ve suçluyu övmek' suçlarından toplamda 1,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.