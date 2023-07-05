MERCOSUR Zirvesi'nde Arjantin başkanlığı Brezilya'ya devredildi

MEXICO Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) Zirvesi'nde, Arjantin'in Devlet Başkanı Alberto Fernandez, zirvenin geçici başkanlığını Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva'ya devretti. Arjantin'in Puerto Iguazu kentinde düzenlenen zirveye Fernandez, Lula da Silva, Uruguay'ın Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou ve Paraguay'ın Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez katıldı. Dönem başkanlığını teslim alan Lula da Silva, 6 ay boyunca bu görevi üstlenecek. Törende Lula da Silva'yı yeni rolünden dolayı tebrik eden Fernandez, 'Zorluklarınız bizim zorluklarımız, kararlarınız bizim kararlarımızdır.' ifadesini kullanarak, mevkidaşının liderliğine destek verdi. Uruguay'ın Devlet Başkanı Pou ise MERCOSUR ile Avrupa Birliği (AB) arasında 20 yılı aşkın süredir hazırlıkları süren ve son zamanlarda durgunlaşan ticaret anlaşması konusunda kötümser olduğunu vurguladı. Arjantin'de devlet başkanlarının katılımıyla Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) Zirvesi dün başlamıştı. Arjantin basınında yer alan haberlerde, zirvenin ortak gündeminin Avrupa Birliği (AB) ile MERCOSUR ülkeleri arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakereleri olduğu bildirilmişti. 1991'de kurulan MERCOSUR bünyesinde yılda iki kez düzenlenen zirvelerle üye ülkeler Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay arasında siyasi ve ekonomik yakınlaşmanın hızlandırılması hedefleniyor.