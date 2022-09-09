Meram, tapu sevinci yaşamaya devam ediyor

İmar ve dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdüren Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçe halkına tapu sevinci yaşatmaya devam ediyor.

Meram İlçe Belediyesi, Alakova Mahallesinde 720 bin metrelik bir alanda 313 maliki ilgilendiren Kızılkaya, 15713 ve 15718 Sokaklar ile Alakova ve Kaş Caddelerinde başlattığı 18. madde uygulama çalışmalarını tamamlayarak hak sahiplerine tapularını teslim etmeye başladı. Uygulamanın tamamlanmasıyla bölgeye; konut alanlarının yanında belediye hizmet alanı, aile sağlığı merkezi, mezarlık alanı ve eğitim alanı kazandırılmış oldu. Hak sahiplerinin yeni tapuları için Meram Belediyesi Meclis Salonunda temsili tören düzenlendi.

Belediye olarak Meram'ın hızlı, planlı ve sağlıklı gelişimi için özenli ve yoğun bir çalışma ortaya koyduklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Kurum olarak en temel görevlerimizden biri ilçenin planlı ve sağlıklı gelişiminin yolunu açmaktır. Bu bilinçle göreve başladığımız günden bu yana imar ve dönüşüm çalışmaları, üstüne en çok eğildiğimiz noktaların başında gelmektedir. Meram'ın imar ve mülkiyet sorunlarını tamamıyla bitirme gayretinde başladığımız bu çalışmaların neticelerini de yaşanan bu tapu sevinçleriyle alıyoruz. Alakova Mahallesinde bulunan Kızılkaya, 15713 ve 15718 sokaklar ile Alakova ve Kaş Caddelerinde başlatılan 18. madde uygulama çalışmalarını tamamladık ve hemşehrilerimize yeni tapularını teslim etmeye başladık. Bugün, sorunu kalmamış, modern ve müreffeh bir Meram yolunda bir engeli daha aşmış olmanın mutluluğunu yaşamanın yanı sıra hemşehrilerimin yeni tapularına kavuşma sevinçlerini görmenin de mutluluğunu yaşıyorum. İmarlı, altyapılı arsa ürettikçe Meram'ın sorunlarının büyük çoğunluğu da çözülecektir. Altyapı gereksinimlerinin karşılanmasında sıkıntı yaşayan mahallelerimiz sorunlarından kurtulacaktır. Bu gerçeğin bilinciyle imar çalışmalarımıza hız kesmeden, ara vermeden devam ediyoruz. Tapular hak sahiplerine ve Meram'ımıza hayırlı olsun" dedi. - KONYA