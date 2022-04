Meram Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edecek

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi bu yıl da Ramazan ayının her açıdan sıkıntısız ve huzur içinde geçmesi için tüm çalışmalarını tamamladı. Belediye özellikle Türk Kızılay Meram ile birlikte bu Ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edecek.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Türk Kızılay Meram Şube Başkanı Mustafa Aydın, Ramazan ayı boyunca birlikte yapılacak yardım faaliyetlerinin istişare ve koordinasyonu için bir araya geldi. Kızılay Meram Şube Başkanı Mustafa Aydın, istişare toplantısı öncesinde Başkan Mustafa Kavuş'a, Kızılay Meram'ın kurulduğu 2019 yılından bu yana Meram'da gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bir sunum yaptı ve 2022 yılında gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yardım çalışmalarıyla tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya gayret gösteren Türk Kızılay'ı Meram Şubesi'nin yaptığı hizmetlere Meram Belediyesinin özellikle lojistik anlamında önemli destekler verdiğini hatırlatan Aydın, "Kurulduğumuz günden bu yana daima yanımızda olan Meram Belediyesi ve Başkanı Mustafa Kavuş'a sadece kurumum adına değil, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımız adına da şükranlarımı sunuyorum. Yapılan yardım çalışmalarında bizlere önemli destekler verdiler. Bu yıl gerçekleştireceğimiz faaliyetlerde de destek verecek olmaları bizim için önemli bir güç kaynağıdır" diye konuştu.

"Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da aşevi hizmetleri için biz de destek vermeyi sürdüreceğiz"

Meram Belediyesi olarak sadece Ramazan ayında değil tüm yıl boyunca ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını belirten Başkan Mustafa Kavuş'ta, ancak oruç ve bereket ayı Ramazan'da bu yardımları daha da artırdıklarını kaydetti. Türk Kızılayı Meram Şubesi ile birlikte Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi tüm Meramlıların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kavuş, "Meram Belediyesi olarak hemşehrilerimizin rahat, huzur ve sağlık içinde bir Ramazan ayı geçirmelerini sağlamak amacıyla başlattığımız çalışmalarımızı tamamladık. Ay boyunca hijyen, fiyat uygulamaları ve gramajlara kadar tüm denetimlerimiz daha da sıklaşacak. Ekiplerimiz, şikayetleri hızlı bir şekilde değerlendirebilmek amacıyla teyakkuzda olacaklar. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi yaşlılarımız, yetimlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız için Kızılay Meram'a destek vermeye devam edeceğiz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da aşevi hizmetleri için biz de destek vermeyi sürdüreceğiz. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan'ın ilçemizde her yıl olduğu gibi bu yıl da en güzel haliyle yaşanmasını temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizin mübarek ayını kutluyorum. Tüm hemşehrilerimin yılın bu en güzel zamanlarını en iyi şekilde değerlendirerek sevdikleriyle birlikte bayrama sevinçle ulaşabilmelerini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da önemli faaliyetlere imza atmaya hazırlanan Türk Kızılay Meram'ın başkanından gönüllülerine kadar emeği geçen her bir ismine de şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KONYA