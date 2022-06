Meram Belediyesi asfaltlama ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi asfaltlama ve altyapı çalışmalarına ilçenin dört bir yanında aralıksız ve hız kesmeden devam ediyor.

Asfalt ve altyapı sezonunun başından bu yana ilçenin dört bir yanını rahat ve konforlu bir ulaşımla buluşturmak için yoğun bir çalışma sergileyen Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Gödene Mahallesinde bir kilometre uzunluğundaki Şaheser Sokak sıcak asfaltla buluşturuldu. 16 metre genişliği ile bir sokaktan çok cadde görüntüsü veren yola 3 bin 500 ton asfalt dökültü ve 4 bin ton PMT serildi.

"Asfaltlamada her yıl önümüze koyduğumuz hedefin çok üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik"

Meram'ın yaşam standardını her yönden yükseltmek adına yüksek tempoda bir çalışma sergilediklerini söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu noktada en çok çalışma ve yatırım konularından birini de asfalt ve altyapı çalışmalarının oluşturduğunu kaydetti. 2019 yılından bu yana her yıl için bu alanda önlerine ciddi ve büyük hedefler koyduklarını hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, bu hedeflerin üstünde bir yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Meram'ın konforlu ulaşım noktasında beklenti içinde olduğunu ve bu beklentiyi karşılamak adına sahada ciddi bir yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Kavuş, "Bu beklentiyi karşılamak adına ilçemizin dört bir yanında adeta bir asfaltlama seferberliği başlattık. Muhtarlarımız ve hemşehrilerimizden gelen taleplerin yerine getirilmesinin yanı sıra planlı, programlı ve gayretli çalışmalarımız neticesinde ilçemiz bu noktada ciddi bir mesafe katetti. Ekip arkadaşlarımız, her gün ayrı noktalarda yol ve asfalt çalışmaları, tretuvar, altyapı, parke, kaldırım, yama, sathi kaplama gibi tüm çalışmaları başarıyla yürütüyor. Meram için bu yoğun tempoyu ortaya koyan tüm ekip arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum. Gödene Mahallesi de bu noktada en çok yatırıma ihtiyaç duyulan bölgelerimizden biriydi. Onlar için de bu sorun artık yavaş yavaş tarihe karışacak ve çalışmalarımız tamamlandığında diğer mahallelerimizde olduğu gibi Gödene Mahallesi de rahat ve konforlu ulaşıma kavuşacak" diye konuştu. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Politika