Meral Akşener, Yeğeninin Nikah Törenine Katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eşinin yeğeni Yasemin Çakır ile Bahadır Erdoğan'ın nikah törenine katıldı. Akşener, törende saadetler diledi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il binasında basın mensuplarına açıklama yaptıktan sonra eşinin yeğeni Yasemin Çakır ile Bahadır Erdoğan'ın nikah törenine katıldı. Nikahta Yasemin Çakır'ın da şahidi olan Akşener, "İki cihanda saadetler dilerim" dedi. Törenin ardından Akşener Bursa'dan ayrıldı.