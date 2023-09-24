Meral Akşener, viral enfeksiyon sebebiyle programlarını erteledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, viral enfeksiyon geçirmesi nedeniyle yapılacak olan toplantı ve programlarını erteledi.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in rahatsızlandığını ve programlarının ertelendiğini duyurdu.

İYİ Partili Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir" dedi.