Meral Akşener: 'Tür ne demek? Biz insanız'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'tür' söylemini eleştirerek, 'Tür ne demek biliyor musunuz? Bu nasıl bir saygısızlıktır. İnsanız biz insan. Sünni'siyle insan, Alevi'siyle insanız biz. Allah'ın yarattığı kuluz kul... Bir başkası çıkıyor diyor ki, eğer Millet İttifakı kazanırsa, ne olurmuş biliyor musunuz? Erkek erkeğe evlilik olurmuş. Daha ileri gidermiş, erkeklerle hayvanlar evlenirmiş. Arkadaşlar bu nasıl bir fantezidir. Bu nasıl bir şuur altıdır. Bütün psikiyatrları bu arkadaşları muayene etmeye davet ediyorum. Böyle devlet yönetilemez' dedi.

Haber: BERKAY VAROL- Kamera: NAZIM FATİH EFE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de; "Dün Sayın Erdoğan Ankara mitinginde şöyle bir söz söyledi. Diyor ki, 'Alevilere saygı duyarız. Yani biz her türe saygı duyarız.' Tür, ne demek biliyor musunuz? Bu nasıl bir saygısızlıktır. İnsanız biz insan. Sünni'siyle insan, Alevi'siyle insanız biz. Tür ne demek? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bize 'tür' diyor, tür… Bitki miyiz, hayvan mıyız, biz neyiz? Biz insanız. Allah'ın yarattığı kuluz kul... Bir başkası çıkıyor diyor ki, eğer Millet İttifakı kazanırsa, ne olurmuş biliyor musunuz? Erkek erkeğe evlilik olurmuş. Daha ileri gidermiş, erkeklerle hayvanlar evlenirmiş. Arkadaşlar bu nasıl bir fantezidir. Bu nasıl bir şuur altıdır. Bütün psikiyatrları bu arkadaşları muayene etmeye davet ediyorum. Böyle devlet yönetilemez" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Partililer, "Kızılırmak sen benim derdimden anla, Tayyip emmi bavulunu hazırla", "Taşa çaldım ayva ile narımı Tayyip boşa harcadın eldeki millet malını" pankartları taşıdı.

Burada yurttaşlara seslenen Akşener, çiftçilerin borçlarını 5 yıl vadeli olarak yapılandıracaklarını, faizlerini sileceklerini söyledi. Tarım Organize Bölgeleri kuracaklarını belirten Akşener, Atatürk Orman Çiftliği'nde "Tarım Bilimleri Akademisi" açacaklarını duyurdu. Sağlık sisteminde de düzenlemeler yapacaklarını ifade eden Akşener, "Eşit işe eşit ücret vereceğiz" dedi. Akşener, şunları söyledi:

"BATSIN BU DÜNYA: Bir gün grup konuşmamı yaptım çıktım. Tamamen ekonomiye dairdi. İşsizliğe dairdi. Atanamayan öğretmenlere dairdi. Çıktığımda gazeteci arkadaşlarım dizilmişlerdi. Zannettim ki onunla ilgili bir soru sorulacak durdum. Bana ne dediler biliyor musunuz, 'Sayın Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu'na şunu dedi. Sayın Kılıçdaroğlu da ona şu cevabı verdi. Siz ne diyorsunuz.' Allah var ağzımdan 'elinin körü diyorum' diyecektim. Genel Başkan olduğumu hatırladım ve bir şey demiyorum dedim. Genel merkeze geldim arkadaşlara dedim ki, 'yola çıkıyoruz. Türkiye'yi dolaşacağız.' Çünkü Türkiye'de milletimiz çırak çıkıyor. Çünkü bu millet kazık yiyor. Çünkü bu seçmen bu millet velinimet olmalıyken siyasetçilerin o pis dili karşısında maraba olmuş. 82 puan alıp atanamayan çocuklarınız var. Sizin buna karşılık ayısı olmuş, dayısı olmuş. AK Parti'nin bünyesinde 52 puanla gidip devlet memurluğunun en iyi maaşını var aranızda. Ama rektörlerin dekanların belediye başkanlarının kaymakamların özel kaleminde bir ay çalışıp 657'den en iyi maaşlarla kadro alan çocuklar var bu memlekette. Seninkisi gece oturup gündüz uyurken, iki üniversite bitirmiş işi yokken buna karşılık, ayısı olan dayısı olan çocuklar, bir yerlere atanıyorsa batsın bu dünya.

EY EMEKLİ KARDEŞLERİM KURBAN KESEBİLECEK MİSİNİZ: Şimdi önümüz Kurban Bayramı. Allaha şükür her birimiz dinimizin gereğini yerine getirmeye çalışan insanlarız. Ey emekli kardeşlerim kurban kesebilecek misiniz? 15 bin lira danaya da girseniz bir pay 14 bin lira. Koyun ya da koç alsanız da 12 bin 500-15 bin lira. Geçen sene 5 bin liraydı, bugün 15 bin lira. Bir karar vereceksiniz, önümüzdeki kurban kurban kesmeyi dinimizin gereğini yerine getirmek istiyorsanız o zaman iki oy vereceksiniz. Birincisi 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na… Yani şöyle bir Meral'e bir Kemal'e oy vereceksiniz. Emekli kardeşlerim göreceksiniz Kurban Bayramı'na bir hafta kala 15 bin lira ikramiyeniz hesaplarınızda olacak. 14 Mayıs akşamı seçimi millet kazandığı zaman bir ay içerisinde 100 bin öğretmen tayini yapacağız. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Öğretmen ve ziraat mühendisi tayin edeceğiz teknikerler dahil.

BÜTÜN PSİKİYATRLARI BU ARKADAŞLARI MUAYENE ETMEYE DAVET EDİYORUM: Bütün her şey bu tür konuşmalar üzerinden, projeler üzerinden rekabet edilmesi gerekirken ne üzerinden rekabet ediliyor? Doğduğumuz yer, inançlarımız, ailelerimiz yaşadıklarımız topraklar üzerinden birbirimize düşman edilen bir dil var. Ben bunu reddediyorum. Mesela dün sayın Erdoğan Ankara mitinginde şöyle bir söz söyledi. Diyor ki, 'Alevilere saygı duyarız. Yani biz her türe saygı duyarız.' Tür ne demek biliyor musunuz? Bu nasıl bir saygısızlıktır. İnsanız biz insan. Sünni'siyle insan, Alevi'siyle insanız biz. Ne demek tür. Tür ne demek? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bize tür diyor, tür. Ne türü. Bitki miyiz, hayvan mıyız, biz neyiz? Biz insanız. Allah'ın yarattığı kuluz kul. Bir başkası çıkıyor diyor ki, eğer Millet İttifakı kazanırsa, ne olurmuş biliyor musunuz? Erkek erkeğe evlilik olurmuş. Daha ileri gidermiş, erkeklerle hayvanlar evlenirmiş. Arkadaşlar bu nasıl bir fantezidir. Bu nasıl bir şuur altıdır. Bütün psikiyatrları bu arkadaşları muayene etmeye davet ediyorum. Böyle devlet yönetilemez.

BEN ÖYLE BİR ŞEY YAPTIYSAM AİLEM İÇİN KATLİM VACİPTİR: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Bey, kadınlara 'sürtük' dedi. Ben 1956 doğumlu, 1980 ihtilaline kadar Kocaeli MHP İl Başkanlığı'nı yapmış, o dönemin ve sonrakilerin yakından tanıdığı harama el uzatmamış, hayatında hiçbir mevki makam talebi olmamış bir ağabeyin kız kardeşiyim. Onun kardeşi Meral Akşener'e, anneye, bir eşe, babaanneye, bir oğlun anasına Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde malum bir televizyon kanalından dendi ki, 'Kocasını aldattı.' Bu benim için ölümdü. (Akşener burada duygulanıyor) Bu benim için ölümden beterdi. Sonra gördüm ki, meğer herkese yapılıyormuş. Sonra gördüm ki hepimize yapılıyormuş. Bütün kadınlara yapılıyormuş. Verdim mahkemeye üç şerefsiz beraat etti ve bir hakime hanım bunu beraat ettirdi. Ağabeyim kanser, akciğer kanseri yatıyor hastanede. Ben öyle bir şey yaptıysam ailem için katlim vaciptir. Ama yapmadıysam da siz biliyorsunuz. Şimdi bu ah herkese yeter. Sonra devam etti. İsmail Kahraman denen o adam, Meral Kılıçdaroğlu dedi. Ölmüş ağabeyimin arkadaşlarına mahkemeye verdim beraat etti. Evim basıldı, beraat etti. Bunu yapanların başındaki bana, torunuma 'gayri meşru' yazdırdı 9 aylık torunuma ve her şeye göz yumuldu. En son gelinen nokta Sinan Ateş katledildi. İşte biz bunlara karşı duracağız hep beraber. Onun için bir olacağız beraber olacağız. Ağabeyimin kardeşleri, Nihat Gürer'in kız kardeşinin eline terörist eli değer mi? Ölür o ölür. Vallahi de billahi de değmez. Sayın Erdoğan'ın elinde Hizbullah var, Gaffar Okan'ın katilleri var. Sol elinde PKK var. Bebek katilinin kardeşine 'Bizim Mehmet' diyor. Sonra da utanmadan bizlere PKK'yla iş tutuyor diyorlar. PKK ile iş tutanın Allah belasını versin. PKK ile yan yana geleni cenabı hak kahrı perişan eylesin."

Akşener, konuşmasının ardından sorunlarını ve taleplerini dile getirmeleri için mikrofonu vatandaşlara uzattı.