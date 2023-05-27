Meral Akşener tekstil işçileri ile buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sancaktepe'de tekstil işçileri ile bir araya geldi. Akşener, "İyi kötü biz, projelerimizi anlatıyoruz. Bugüne kadar Sayın Erdoğan'ın ağzından bir şey duydunuz mu? 'Ekonomi kötü, bunları düzeltmek için şunları yapacağım' dediğini duydunuz mu? Hayır" dedi.

Meral Akşener, bugün Sancaktepe'de bir tekstil fabrikasını ziyaret etti. İşçilere seslenen Akşener, cumhurbaşkanı seçiminin yarın yapılacak ikinci turunda, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi. Akşener, şunları söyledi:

"Türkiye'yi yönetenlerin her birimize 'PKK'lı, terörist, FETÖ'cü, ateist, kafir' gibi her bir sözü söylemesinin sebebi şu. Ben, 3 yıldır esnaf geziyorum. 2,5 yıldır da 'derin yoksulluk' adı altında sizlerin evlerinizin kapısını çalıyorum. Sizi dinliyorum, o taleplerinizi kamuoyunun gündemine getiriyorum. Kızım dedi ki 'Müşteri kaybediyoruz.' Fark etmediğiniz bir şey var kızlar, siz de velinimetsiniz. Siyasetçi için seçmen, velinimet olmalı, patron olmalı ama dini değerler, kimlik değerleri üzerinden birbirimizle dövüştürüldüğümüz zaman ne söylediğimizin farkına varılmıyor. İyi kötü biz, projelerimizi anlatıyoruz. Bugüne kadar Sayın Erdoğan'ın ağzından bir şey duydunuz mu? 'Ekonomi kötü, bunları düzeltmek için şunları yapacağım' dediğini duydunuz mu?' Hayır. Ben, Meral Akşener, 7 yaşından beri beş vakit namaz kılan biriyim. Bana 'kafir' deniliyor, peki bu şirk değil mi?

"BU ÜLKEDE BİR KİRA VURGUNU VAR"

Bizim asgari ücret önerimiz, işverenin sigorta kısmını üstlenmek üzerine. Siz, sigortasını devletin ödediği bir asgari ücreti yüksek verebilirsiniz ve o insanların aç gezmesine engel olursunuz. Geçinemiyorlar. Evvelki gün bir eve gittim, bir karışlık penceresi olan bir ev. 3 tane çocuk yaşıyor. Güneş yok, ışık yok. 4 bin TL kira ödüyorlarmış. Ama şu anda adam çıkarıyor, 6 bin 500 TL'ye verecekmiş. Bir kira vurgunu var bu ülkede. Bizim, sosyal konut yapmak gibi bir görevimiz var.

"SURİYELİ SIĞINMACILARA HERKES KIZIYOR, BUNLARI GETİRENLERE NİYE KİMSE BİR ŞEY SÖYLEMİYOR"

Suriyeli sığınmacılara herkes kızıyor. Yahu arkadaş, bunları getirenlere niye kimse bir şey söylemiyor? 10 milyon Suriyeli, 7 milyon Suriyeli… Neyse, bir türlü rakam da yok piyasada. Kızıyorsanız kim getirdi kardeşim? Biz, niye Suriye ile kavga ettik? Suriye, İran, Irak; şöyle o sınırlara baktığınız zaman, 7 trilyonluk ticaret hacmi var. Mısır'la niye kavga ettik kardeşim biz? Sisi'ye niye sövüyorsun be kardeşim? Bak, şimdi gidip hazır olda duruyorsun. Çalmayacaksın, çırpmayacaksın; bir de aşırı derecede israf var, onu bırakacaksın."