Meral Akşener: 'Seçimi kazandığımızda şampanya ile kutlamayacağız'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sözlerine tepki göstererek, 'Biz seçimi kazandığımızda, şampanya ile kutlayacakmışız. Yahu, namaz kılan bir insan, alkolün tadını bilmez. Benim bulunduğum yerde o kadehler kalkmaz be kardeşim' dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sözlerine tepki göstererek, "Biz seçimi kazandığımızda, şampanya ile kutlayacakmışız. Yahu, namaz kılan bir insan, alkolün tadını bilmez. Benim bulunduğum yerde o kadehler kalkmaz be kardeşim" dedi.

? İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Haleplibahçe Mahallesi'nde seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Akşener'e partililer eşlik etti. Seçim otobüsü üzerinde bir konuşma gerçekleştiren Akşener, "Biz seçimi kazandığımızda, şampanya ile kutlayacakmışız. Yahu, namaz kılan bir insan, alkolün tadını bilmez. Benim bulunduğum yerde o kadehler kalkmaz be kardeşim. Böyle bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, partisinin 1'inci sıra milletvekili aday adayı olan Emin Yetim'in seçim bürosunun açılışını yaptıktan sonra kentten ayrıldı.