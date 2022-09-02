ŞANLIURFA - Meral Akşener, partisinin Doğu ve Güneydoğu'daki il ve ilçe başkanlarıyla buluştu
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki il ve ilçe başkanlarıyla Şanlıurfa'da bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki il ve ilçe başkanlarıyla Şanlıurfa'da bir araya geldi.
Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu gişelerindeki bir tesiste partililer tarafından karşılanan Akşener'e çiçek verildi.
Akşener, daha sonra kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, partisinin bölgedeki il ve ilçe başkanlarıyla buluştu.
Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Yasin Dikme - Politika