Meral Akşener oy kullandı ve seçim sonuçlarını Ankara'da takip edecek

SİNEM NAZLI DEMİR

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu İstanbul'da kullandıktan sonra, seçim sonuçlarını takip etmek üzere Ankara'ya doğru yola çıktı. Seçim sürecinde çok fazla iftira ve hakarete uğradığını ifade eden Akşener, "Hiçbirinin şu an önemi yok. Bundan sonra herkesin hür ve vicdanına danışarak kullanacağı oyların, sandıktan çıkan sonuçlarına hepimizin saygı göstermesi ve 'baş üstüne' demesi kısmına geçiyoruz artık. Bu aziz milletin vereceği karar bizim başımızın üzerindedir. İnşallah her şey güzel ve iyi olacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eşi Tuncer Akşener ile birlikte oyunu kullanmak için Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'ne geldi. Okul bahçesinde partililer tarafından karşılanan Akşener, 2127 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, görevlilerle selamlaştı. Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Akşener, kabine geçerek oyunu kullandı.

"MİLLET İTTİFAKI OLARAK DOSTLUK İÇERİSİNDE OLDUK"

Oy verme işlemi sonrası okulun bahçesinde basın mensuplarına açıklama yapan Akşener, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik, ben ve ailem. İnşallah hayırlara vesile olur. Bu seçimin, öncelikle milletimiz için sonra ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çok güzel bir çalışma yürütüldü, özellikle Millet İttifakı olarak uyumlu, birbirine yol veren, birbiriyle dostluk içerisinde olduk. Birimiz bir şehirdeyse diğerimiz bir başka şehirde çalıştık" dedi.

En fazla seçmene ulaşılan bir organizasyonun içinde yer aldığını belirten Akşener, "Arkadaşlarımıza sordum sadece ben 45 noktada program yapmışım. 66 noktada Sayın İmamoğlu yapmış. Sayın Yavaş ve Kılıçdaroğlu da aynı şekilde. Hepimiz çalıştık ve çok fazla insana ulaştık" ifadelerini kullandı.

"ÇOK FAZLA İFTİRA VE HAKARET YAŞADIK AMA HİÇBİRİNİN ŞU AN ÖNEMİ YOK"

Seçmenleri kutuplaştırmadan, seçmenlerin sorunlarını dinleyerek çalıştıklarını söyleyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok fazla iftira ve hakaret yaşadık ama hiçbirinin şu an önemi yok. Bundan sonra herkesin hür ve vicdanına danışarak kullanacağı oyların, sandıktan çıkan sonuçlarına hepimizin saygı göstermesi ve 'baş üstüne' demesi kısmına geçiyoruz artık. Bu aziz milletin vereceği karar bizim başımızın üzerindedir. İnşallah her şey güzel ve iyi olacak."

Akşener, açıklamasında ayrıca, kendisinin de anne olduğunu hatırlatarak, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

SEÇİM SONUÇLARINI ANKARA'DA TAKİP EDECEK

Akşener, Ankara'ya gideceğini ve seçim sonuçlarını partisinin genel merkezinde takip edeceğini söyledi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akşener, alkışlar eşliğinde okuldan çıkış yaptı ve Ankara'ya doğru yola çıktı.