Meral Akşener oy kullandı

SİNEM NAZLI DEMİR

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oyunu İstanbul'da kullandı. Seçim sürecinin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Akşener, "Gençlerin geleceği açısından çok önemli bir seçimin safhasında oyumuzu kullandık" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eşi Tuncer Akşener ile birlikte oyunu kullanmak için Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'ne geldi. Okul bahçesinde partililer tarafından karşılanan Akşener, 2127 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, görevlilerle selamlaştı. Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Akşener, kabine geçerek oyunu kullandı.

"GENÇLERİN GELECEĞİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR SEÇİMİN SAFHASINDA OYUMUZU KULLANDIK"

Oy verme işlemi sonrası okulun bahçesinde basın mensuplarına açıklama yapan Akşener, "Oylarımızı kullandık. Çok önemli bir seçimin ikinci safhasındayız. Hepiniz için, hepimiz için önemli. Özellikle gençlerin geleceği açısından çok önemli bir seçimin bu safhasında oylarımızı kullandık. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur. Hayırlara vesile olur ve Allah gönlümüzdekini nasip eder" dedi.

SEÇİM SONUÇLARINI ANKARA'DA TAKİP EDECEK

Akşener, Ankara'ya gideceğini ve seçim sonuçlarını partisinin genel merkezinde takip edeceğini söyledi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akşener, alkışlar eşliğinde okuldan ayrılarak Ankara'ya doğru yola çıktı.