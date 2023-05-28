Meral Akşener oy kullandı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı. Oy verme işlemi sonrası konuşan Akşener, "Özellikle gençlerin geleceği açısından çok önemli bir seçimin ikinci safhasında oylarımızı kullandık. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı 2'inci tur seçimi için oy kullanacağı Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesine saat 10.20 sıralarında geldi. "2127" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, kabine giderek oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akşener, "Oylarımızı kullandık. Çok önemli bir seçim ikinci safhasında, hepimiz için önemli. Özellikle gençlerin geleceği açısından çok önemli bir seçimin ikinci safhasında oylarımızı kullandık. İnşallah ülkemize milletimize hayırlı olur. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder" dedi.

Ayrıca Akşener, basın mensuplarına seçimi Ankara'da takip edeceğini söyledi. - İSTANBUL