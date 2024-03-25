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Meral Akşener Muğla'da Esnaf Ziyaretinde Bulundu

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Seçim çalışmaları kapsamında kente gelen Akşener, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde esnafı ziyaret etti. Akşener, ziyaretlerinde partisinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Metin Ergun ile ilçe belediye başkan adaylarına destek istedi. Akşener, sokakta vatandaşlarla sohbet etti.

Dalaman'da Zafer Partili bir grup, Akşener'in otobüsle geçişi sırasında sırtını dönüp alkışlayarak Akşener'i protesto etti.

Ortaca ilçesinde konuşma yapan Akşener, vatandaşın fikirlerini söylemesi, eleştirisini, varsa kızgınlıklarını duymak için halkın arasında olmayı tercih ettiğini söyledi.

Yerel seçimde adaylarına oy istediğini belirten Akşener, "Büyükşehir adayımız ile ilçe adaylarımız bulundukları şehre hizmet edeceklerine, israf, hırsızlık yapmayacaklarına, halkı, gençleri düşüneceklerine kefilim." dedi.

Kendisine ziyaretlerinde emeklilerin durumunun sorulduğunu ifade eden Akşener, emekli maaşlarıyla geçinmenin imkansız olduğunu dile getirdi.

"Emeklilere seyyanen 10 bin lira para vereceksin. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getireceksin." diyen Akşener şöyle konuştu:

"Meral hanım hiç ekonomi konuşmuyor, sadece emekli konuşuyor diyorlar. Yahu ekonominin esası emekli. Emeklilerimizin oylarına talibim. Tutun elimden güç verin bana. Görün haklarınızı nasıl söke söke alıyorum. Cumhuriyet'imizin 100. yılında 100 bin öğretmen ataması dedik. Öğretmenler atanmadı. 100 bin öğretmeni atayacaksın Sayın Erdoğan. Atamıyorsan bütün öğretmenlerin oylarına talibim. Görün nasıl atattırıyormuş. Söke söke o hakkınızı alacağım. Mülakatın kaldırılmasını sağlamak inşallah bana nasip olacak. Seçimleri aldığımız takdirde söylediklerimi iktidardan alacağım. Yanlış anlamayın iktidar hala devam ediyor ama görün muhalefet nasıl yapılırmış. Bir emekli ziyaret eden, onu konuşan genel başkan yok."

Kaynak: AA / Politika

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