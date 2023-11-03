Meral Akşener, Kütahya'da köylü kadınlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya'nın Alayunt Mahallesinde gözleme yapan kadınlarla bir araya geldi. Akşener, köylülerle sohbet etti ve gözleme yedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya'nın Alayunt Mahallesinde gözleme yapan kadınlarla bir araya geldi.

Akşener, bir oteldeki teşkilat buluşmasından sonra Kütahya'nın Alayunt Mahallesini ziyaret etti. Köylülerle bir araya gelen Akşener, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun İYİ Parti'den istifası hakkında, "İstifayı bir irade beyanı olarak görüyorum ve saygı duyuyorum" dedi.

Son dönemde özellikle köyleri gezdiğini dile getiren Akşener, Alayuntlu köylü kadınların yaptığı gözlemeden yedi ve sonra gözleme yapan kadınların yanına giderek onlarla sohbet etti. Buluşma renkli görüntülere sahne oldu. - KÜTAHYA