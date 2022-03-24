Meral Akşener, Kayseri'de pastırma doğradı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meral Akşener, Kayseri'de pastırma doğradı

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Meral Akşener, Kayseri'de pastırma doğradı

Bir dizi temaslar için Kayseri'ye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti sırasında girdiği iş yerinde pastırma doğradı.

KAYSERİ (İHA) - Bir dizi temaslar için Kayseri'ye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti sırasında girdiği iş yerinde pastırma doğradı.

Kayseri'nin Tomarza ve Bünyan ilçelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerine şehir merkezinde devam eden Akşener, Sivas Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerinde esnafla sohbet etti. Bir pastırmacıya giren Akşener, önce basın mensuplarına dilimlenmiş pastırma dağıttı daha sonra da pastırma dilimledi.

Pastırma dilimleyen Meral Akşener, "Biz buraya Kayseri pastırmasının reklamını yapmaya geldik, marka reklamı değil" dedi. - KAYSERİ

Meral Akşener, Kayseri'de pastırma doğradı

Meral Akşener, Kayseri'de pastırma doğradı

Meral Akşener, Kayseri'de pastırma doğradı

Meral Akşener, Kayseri'de pastırma doğradı

Meral Akşener, Kayseri'de pastırma doğradı

Meral Akşener, Kayseri'de pastırma doğradı

İhlas Haber Ajansı / Politika

Meral Akşener, İYİ Parti, Kayseri, Esnaf, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title