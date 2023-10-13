Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta adayını açıklıyor

MAHİR BAĞIŞ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler için başlattığı il gezileri kapsamında bugün Kahramanmaraş'a geldi. Akşener'in programlarında; partinin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Mesut Dedeoğlu'nun ismini resmen duyurması bekleniyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Edirne'de başlattığı teşkilat ziyaretlerini sürdürüyor. Akşener bu kapsamda bugün Kahramanmaraş'ta… Akşener'in ilk durağı partinin il başkanlığı oldu. Partililer tarafından karşılanan Akşener'e, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Buğra Kavuncu ve Burak Akburak eşlik etti.

ESKİ MHP'Lİ MESUT DEDEOĞLU'NU RESMEN AKŞENER AÇIKLAYACAK

Akşener, Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde; Teşkilat Buluşması programına katılacak. Akşener'in bu programda, partisinin daha önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyurduğu 24. Dönem MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nu, resmen açıklaması bekleniyor.

Akşener programının devamında; partinin Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş il yöneticileri ile bir araya gelecek.

İYİ PARTİ'NİN SON SEÇİMDE OY ORANI YÜZDE 7

2023'te yapılan milletvekili genel seçim sonuçlarına göre Kahramanmaraş'ta AKP yüzde 47,78, MHP yüzde 16,4, CHP yüzde 16,04 oy almıştı. İYİ Parti yüzde 7,16 oy alarak kentten milletvekili kazanamamıştı. CHP yüzde 27,28, Saadet Partisi yüzde 2,10 oranında oy almıştı. 2019'da yapılan yerel seçimlerde ise AKP yüzde 67,60 oranı alarak büyükşehir belediye başkanlığı kazanmış, CHP ve İYİ Parti ittifak halinde seçime girmiş ve yüzde 27,28 oy almıştı.