Meral Akşener: 'İYİ Partililer çalışmadı' iddiası kuyruklu bir yalandır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir düğüne katılmak için gittiği Bursa'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Akşener, burada şöyle konuştu:

"Bir seçim geçirdik. O seçimin sonuçlarıyla ilgili olarak suçlandık da suçlandık, kabulümdür. Keşke, her şeyin, hataların, eksiklerin sorumlusu bu gariban olsun. O olmadığı zaman demek ki her şey iyi olur anlaşılır. Ama öyle bir durum yok. Bunun sorumlusu hep beraber, hepimiziz. O masada oturan 6 kişi ve 6 kişinin temsil ettiği her bir kişidir. Dolayısıyla ben sorumluluğumu, partim adına kabul ediyorum. Amma velakin, asla kabul etmediğim bir şey var; 'İYİ Partililer çalışmadı.' Koskocaman kuyruklu bir yalandır bu.

İYİ Partililer, İYİ Parti'ye oy vermeyi düşünenlerin önemli bir kısmı kızdı, gitti. Onlara da saygım sonsuz. Ama İYİ Parti'yi cezalandıranlar, yani sayın Kılıçdaroğlu'na da oy vermediler, bize de oy vermediler. Biz de ceza gördük. Bu hatadan, eksikten neyse bunun adı bir ders çıkarıp bir daha hataysa hataları tekrarlamayacağız. Çünkü seçmen velinimettir. Seçmenin dediği başımızın üstündedir. Eğer bizler seçmen olmaya karar verirsek otururuz oraya, ondan sonra canımızın istediğini bıçaklaya bıçaklaya söyleriz. Ama bugün talep edeniz. Talep eden dinlemek zorundadır. Siyasetçi talep eder? Neyi talep eder? Bu ülkeyi yönetmeyi talep eder. Hangi yoldan talep eder? Sizin helal oylarınızla talep eder... Bana canlarının istediğini söylüyorlar, buna saygı duymaya gayret ediyorum ama partililerime, arkadaşlarıma saygısızlık edeni çarparım. Yüzlerini yere yapıştırırım. Saygısızlığın, şımarıklığın son bulduğu bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla biz çalışacağız."