Meral Akşener: İYİ Parti, yerel seçimlerde adaylarını çıkaracak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerde adaylarını çıkaracaklarını ve milletin desteğiyle kazanacaklarını belirtti. Akşener ayrıca İsrail'in Filistin'deki saldırılarını lanetledi ve Türkiye'nin birlik ve beraberliğine vurgu yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Netanyahu ve onun emrindekilerin Gazze'de yaptığı her türlü mezalimi, terörü lanetliyorum. Allah bildiği gibi yapsın" dedi.

Düzce'de düzenlenen Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için kente gelen Meral Akşener, ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Akşener, 1 saat süren basına kapalı toplantıda parti teşkilatı ile bir araya geldi. Akşener, daha sonra Sakarya, Zonguldak, Bolu, Kocaeli, Yalova ve Karabük il ve ilçe teşkilatlarının katıldığı Bölge İstişare Toplantısı'nda konuştu. Yerel seçimlere kendi adayları ile katılacaklarını belirten Akşener, "Şimdi, bizim yapmaya çalıştığımız şey şu; kimseyi kazandırma ya da kimseye kaybettirmek gibi bir niyetimiz yok. Kendimiz, kazanmak için yola çıkıyoruz. Bütün il ve ilçelerde adaylarımızı çıkararak kaç kiloyuz, boyumuz kaç, milletimiz bize nasıl bakıyor göreceğiz. Hem 2018'de hem de 2023'te milletimiz bize yüzde 10 oy vererek, 'Gözümün önünden ayrılma' dedi" diye konuştu.

'BİR VE BERABER OLMAKTA FAYDA VARDIR'

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki gösteren Akşener, "Netanyahu ve onun emrindekilerin Gazze'de yaptığı her türlü mezalimi, terörü lanetliyorum. Allah bildiği gibi yapsın. Enteresan bir şey daha var. Mesela orada Türkiye'nin tutumu açısından sağa, sola zıplayamazsınız kardeşim. Bizim hükümeti de beğenmeyebilirsiniz, itiraz edebilirsiniz ama burası dış politikadır. Burası, Türkiye'nin yarın karşılaşmak durumunda kalacağı zararlı durumları ortadan kaldırma halidir. Öyle olunca da bir ve beraber olmakta fayda vardır" dedi.

'TÜRKİYE'NİN İYİ PARTİ'YE İHTİYACI VAR'

İyi Parti'nin tutumunu hatırlatan Akşener, "Türkiye'nin kendi çıkarları arasından İYİ Parti'ye, İYİ Parti'nin sağduyusuna, İYİ Parti'nin aklına, İYİ Parti'nin gerçekçiliğine ve vatanseverliğine, aynı zamanda bu ülkenin insanlarının refahının sağlanması gerektiğine ihtiyacı var. Sonuç itibarıyla vatanseverlik, bu ülkenin her bir ferdini ayırmadan sevmektir. Biz buyuz; hayallerimizi hep bu ülkenin birliğinden ve beraberliğinden kurduk" diye konuştu.

Akşener, ayrıca yerel seçimlerde Düzce Belediye Başkan adayı olarak 2 dönem AK Parti'den belediye başkanlığı yapan Mehmet Keleş'i açıkladı.