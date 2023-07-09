Meral Akşener, İYİ Parti Teşkilat Koordinatörü Süleyman Sırrı Özdolap'ın cenaze törenine katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde Süleyman Sırrı Özdolap'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti ve dua etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Teşkilat Koordinatörü Süleyman Sırrı Özdolap'ın cenaze törenine katıldı.

Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi namazını müteakip düzenlenen törende Özdolap'ın eşi ve ailesine başsağlığı dileklerini ileten Akşener, merhumun tabutu başında dua etti.

Cenaze törenine bazı İYİ Parti yöneticileri ve üyeleri de katıldı.