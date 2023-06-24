Meral Akşener, İYİ Parti'nin Kurultayından Fotoğraf Paylaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün düzenlenen İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayı'ndan bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı. Akşener, fotoğrafa 'Dün olduğu gibi bugün de kalplerimizde cesaret, davamız hürriyet! Rotamız net, pusulamız millet!' notunu düştü.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyi Parti'nin bugünkü kurultayından bir fotoğrafı "Dün olduğu gibi bugün de kalplerimizde cesaret, davamız hürriyet! Rotamız net, pusulamız millet" notuyla yayınladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün ATO Congresium'da düzenlenen İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayı'ndan bir fotoğrafı Twitter hesabından yayınladı. Akşener, fotoğrafa şu notu düştü:

"Dün olduğu gibi bugün de kalplerimizde cesaret, davamız hürriyet! Rotamız net, pusulamız millet!"