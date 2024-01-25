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Meral Akşener, İYİ Parti'nin kadın belediye başkan adaylarının kazanacağına inanıyor

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana, Antalya, Samsun ve Erzurum'da gösterdikleri kadın büyükşehir belediye başkan adaylarının kazanacağına inandığını söyledi. Akşener, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Canan Uçar'ı tanıttı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana, Antalya, Samsun ve Erzurum'da gösterdikleri kadın büyükşehir belediye başkan adaylarının kazanacağına inandığını söyledi.

Akşener, İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde, Erzurum'da büyükşehir ve bazı ilçelerin belediye başkan adaylarını açıklamak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına kadın aday gösterdikleri için mutlu olduklarını ifade eden Akşener, "Adana, Antalya, Samsun ve Erzurum'da kadınlarımız, büyükşehir belediye başkan adayı ve inşallah seçilecekler. Erzurum büyükşehir belediye başkan adayımız Canan Uçar hanım, 2019'da Palandöken belediye başkan adayıydı, yüzde 30'a yakın oy almıştı. Eskiden tanıdığım, atom karınca gibi bir arkadaşımızdır. Hayalleri gerçekleşmediği zaman 'küstüm ver misketlerimi' dememiştir." dedi.

Akşener, Uçar'ı kendi gençliğine çok benzettiğini ve ona güvendiklerini belirterek, Uçar'ın adaylık sürecinde tarih yazacağını, Erzurum'a kadın elinin değeceğini dile getirdi.

Son günlerde dijital bir medyada İYİ Parti'nin İzmir büyükşehir belediye başkan adayına ilişkin düzmece ve yalan bir haber çıktığını aktaran Akşener, şöyle devam etti:

"Biz gerçekten yalan olduğunu düşündüğümüz konuyu sadece yalanladık ama oradan alıp bugün başka YouTube kanalında da Ümit Özlale istifa edeceğine kadar iş götürülmüş. Bu konularla ilgili mahkemeye müracaat ettik ama biraz önce Ümit Özlale ile konuştum o da haberleri yalanladı. Özlale ile ilk defa konuştuğumuzda 5 ay evvel, 'İzmir'i çok seviyorum, İzmirliyim İzmir'den aday olmak istiyorum' diyen kişidir, ilk önce o istedi. Kendinin söylediği şu, diyor ki 'ben İzmir'de uzun zaman çalıştığım, İzmir'de her bir İzmirliye ulaşmaya gayret ettiğim, kimseyle kavga etmeden projelerimi anlattığım, yerel yönetim dışında bir cümle sarf etmediğim için kimseye düşmanlık eden bir dille, iftira atan dille konuşmadığım için ciddi mesafe aldım, dolayısıyla bazılarını rahatsız etti bu iş. O nedenle bu bir operasyondur, böyle bir durum yoktur."

"Bir 28 Şubat geçirdik, Susurluk geçirdik, her şeyi geçirdik dolayısıyla operasyonlara ben alışkınım" diyen Akşener, "Korkunun ecele faydası yoktur. İYİ Parti bu seçimlerde hür ve müstakil kararıyla Türkiye genelinde kimsenin beklemediği sonuç alacaktır. Kuruluş ayarı çerçevesinde İYİ Parti hem iktidar olacak hem de işaret ettiği kişi cumhurbaşkanı seçilecektir. Dolayısıyla bu tür ucuz operasyonlar, iftiralar ve ucuz yalanlar bize herhangi bir tesirde bulunmaz." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularının yanıtlamasının ardından Akşener, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Canan Uçar'ı tanıttı.

Kaynak: AA / Politika

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