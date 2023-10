Meral Akşener, İYİ Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı

Meral Akşener, çeşitli programlara katılmak üzere Ankara'dan yüksek hızlı tren ile Eskişehir'e geldi. Eskişehir Tren Garı'nda İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ile partililer tarafından karşılanan Akşener, partisinin il başkanlığı binasına geçti. Burada partililer bir araya gelen Akşener, daha sonra bir otel salonundaki 'Teşkilat Buluşması'na katıldı.

'MİLLETİMİZ İÇİN HER ŞEYE RAZIYIZ'

İYİ Parti olarak yerel seçimleri kazandıktan sonra 2028'de iktidar gelmeyi hedeflediklerini ifade eden Akşener, "Milletimiz için her şeye razıyız. Atatürk o gün, çok konforluydu, bu arada saraydan da bir kız alma ihtimali çok yüksekti. Çok konforluydu, onun yerine konforu bırakıp, Samsun'a çıkıp, ondan sonra yaşadıklarını göz önüne alırsak, yapmasaydı bugün nasıl bir Türkiye'de olurduk. Bugün bu ülkede canımızın istediği gibi gezebiliyorsak, o riski göze alanların sayesindedir. Dolayısıyla hazırlıklarımız tam, kadrolarımız muhteşem ama o ittifak siyasetinin içinde kayboldu gitti. Hem Cumhur hem Millet İttifakı için söylüyorum. İttifak siyasetinin kendisi için söylüyorum. Her ikisi de aynı. Mesela netice itibarıyla Sayın Bahçeli'nin bir açıklaması var; 'Biz biriz ve iç içeyiz' diyor. Biz biriz ve iç içeyiz diyemediğimize göre, biz hür, bağımsız, müstakil bir siyasi partiysek, çok bedel ödemiş insanların bir araya geldiği bir yapıysak, millet için her şeyi göze almaya razı insanlarsak, aynı zamanda serdengeçti ruhundaysa, aynı zamanda bu millet için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırsak, bu riski de göze alıyoruz. Tartışmaya açık bir konu artık değildir. Bizim bu seçimlere kendimizin ne olduğunu anlatmak ve Eskişehir başta olmak üzere bu şehirlerde seçim kazanmak ve bu seçimin sonucunda yaptığımız icraatlarla partimizi 2028'de iktidara getirmek gibi bir hedefimiz var. Bu hedefle ilgili olarak elbette zorluklar çekeceğiz, elbette iftiralara uğrayacağız, elbette hakaretler yiyeceğiz, elbette ince kıyım kıyma yapmaya çalışanlar olacak. Ama vız gelece, tırs gidecek. Çünkü biz alışkınız" dedi.

'İKTİDAR OLACAĞIZ, OLMAK ZORUNDAYIZ'

Akşener, ittifak yaptıkları seçimleri kazanamadıklarını hatırlatarak, yerel seçimlere ittifak yapmadan gireceklerini söyledi. Akşener, "Şimdi Aliya İzzetbegoviç'i tanırdım. Rahmetli Elçi Bey'i de çok yakından tanırdım. İdollerimden biriydi. İdman Dağı altından Bosna'ya giderim. O dağın altındaki tünelden, Bosna'ya bir grup kadına gidenim ben. Dolayısıyla oradaki kadınların rahminde kedi ve köpek ceninin konulduğunu görenim ben. Aynı zamanda evladı fatihanım ben. Suriyeli kardeşlerimizi gayet mutlu bir biçimde ülkelerine geri göndermek için bile, bu ülkenin demografisinin değişmesinin önüne geçmek için bile, biz iktidar olacağız, olmak zorundayız. Seçimi kazanmak için ittifak sisteminin başarılı olmadığını gördük. An itibarıyla rahmetli Elçi Bey'in dediği gibi, 'Özü başımıza, yalnız başımıza peşine gideceğiz ve göreceğiz. Boyun kaçmış, kilon kaçmış. Hep beraber göreceğiz. Bu arada benim boyum kaçmış, kilom kaçmış, hep beraber göreceğiz.'" diye konuştu.

Akşener, konuşmasının ardından partisinin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi başkan adayının Melih Aydın, Odunpazarı Belediye başkan adayının ise Emine Edizgil olduğunu açıkladı. Akşener, adaylar ve partililerle hatıra fotoğrafı çektirerek Eskişehir, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak İl ve İlçe Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldı.