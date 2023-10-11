Meral Akşener: İsrail'i dünya kamuoyu mağdur hale getirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hamas'ın İsrail'e saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, İsrail'in yıllardır uluslararası hukuku çiğnediğini ve dünya kamuoyu tarafından mağdur hale getirildiğini belirtti. Ayrıca, emekli maaşlarının yetersiz olduğunu vurgulayarak asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hamas'ın İsrail'e saldırısına ilişkin, "Yıllardır uluslararası hukuku çiğneyen İsrail'i bugün dünya kamuoyu nazarında mağdur hale getirmiştir" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısına katıldı. Burada konuşan Akşener, emeklilerin aldığı maaşın yetersiz olduğunu ifade ederek, "Bir kereye mahsus 5 bin lira vermek yetmez" dedi. Akşener, "Emekli maaşlarını derhal asgari ücret seviyesine çıkarın artık. Asgari ücreti de gerçek enflasyona göre ayarlayın" ifadelerini kullandı.

"Hamas'ın saldırısı yıllardır uluslararası hukuku çiğneyen İsrail'i bugün dünya kamuoyu nazarında mağdur hale getirmiştir"

"Gazze'de yaşananlar terördür ve Hamas yapmış olduğu eylemlerle Filistin halkının haklı mücadelesine kara bir leke sürmüştür" diyen Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"1967 sınırları çerçevesinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulma çabaları sürerken, bölgenin istikrara kavuşması için dünya kamuoyu destek verirken, bu terör eylemi en büyük zararı Filistin halkına vermiştir. Nitekim, yıllardır uluslararası hukuku çiğneyen İsrail'i bugün dünya kamuoyu nazarında mağdur hale getirmiştir. Biz İYİ Parti olarak her konuda olduğu gibi bu konuda da Türkiye'nin her şeyden önce milli menfaatlerimiz çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda Dışişleri Bakanlığı'nın bugüne kadar sergilemiş olduğu sağduyulu ve dengeli duruşu doğru buluyor ve en azından şu ana kadar eski hatalardan ders çıkarılmış olmasından memnuniyet duyuyoruz."

"Filistin hükümetinin Türk düşmanı tavırlarını bölgede can çekişen Filistin halkına mal edemeyiz"

Konuşmasına "Filistin hükümeti, Türkiye'ye karşı Ermeni lobisinin, Uygur Türklerine karşı Çin'in, Kıbrıs Türklerine karşı Rum yönetiminin yanında durdu" diye devam eden Akşener, "'Öyleyse biz de Filistinlilere karşı İsrail'in yanında durmalıyız' diyenler var. Doğrudur, Filistin hükümeti Türkiye'ye bu kötülükleri yaptı ama basiretsiz Filistin hükümetinin Türk düşmanı tavırlarını bölgede can çekişen Filistin halkına mal edemeyiz. Nasıl ki Hamas'ın uyguladığı terörün karşısında duruyorsak, İsrail'in bayram günü Kudüs'te Müslümanlara ateş açan terörünün de karşısında duruyoruz. Nasıl ki Hamas'ın sivilleri hedef alan eyleminin karşısında duruyorsak, İsrail'in de savaş diyerek meşru göstermeye çalıştığı ama Gazzeli sivilleri, çocukları ve kadınları hedef alan eylemlerinin karşısında da duruyoruz. Eğer bölgede barışı tesis edeceksek İsrail'in gaddarlığını sahiplenen Batı ile terörü bile sahiplenen Doğu arasında Türkiye olarak her daim hakkı, merhameti ve vicdanı sahiplenen taraf olmalıyız" açıklamasında bulundu.

"Ermenistan, ASALA'yı temel alan VOMA adındaki örgüt ile asimetrik savaşa hazırlanıyor"

Son günlerde küçük yaşlardaki çocuklara silah eğitimi vererek Karabağ'da kalıcı istikrarı engellemeye yönelik terör yapılanmasının temellerinin atıldığına dikkati çeken Akşener, "Karabağ'da Azerbaycan'a karşı varlık gösteremeyen Ermenistan, ASALA'yı temel alan VOMA adındaki örgüt ile asimetrik savaşa hazırlanıyor. Mertçe mücadeleden kaçanlar, kalleşçe öldürmenin yollarını arıyor. Ermenistan hükümetlerinin uzun yıllardır PKK'ya lojistik ve insan kaynağı desteği sağladığını zaten biliyoruz. Türk ve Türkiye düşmanlığı temelinde başlayan birlikteliğin VOMA-PKK ortaklığı ile devam etmesi de pek tabi muhtemeldir. Bu sebeple sınırlarımızdaki gevşekliği, eleğe dönmüş halini derhal gidermeli ve hudutlarımızı terörist geçişine karşı daha sıkı bir biçimde korumalıyız" dedi.

Öte yandan Akşener, terör ve terörle mücadele nedeniyle TBMM'de görüşülecek olan Irak ve Suriye tezkerelerine verdikleri desteği devam ettireceklerini söyledi. - ANKARA