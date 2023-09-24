Meral Akşener'in programları ertelendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in viral enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yapılacak olan Başkanlık Divanı toplantısı ve Eskişehir programı ileri bir tarihe ertelendi.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir" dedi.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in viral enfeksiyon geçirdiği için programlarının ertelendiğini duyurdu. Zorlu'nun bu akşam X (Twitter) hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın (25 Eylül Pazartesi) yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir."