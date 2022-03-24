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Meral Akşener ilçelerde esnafları ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Meral Akşener ilçelerde esnafları ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'nin Bünyan ve Tomarza ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

TOMARZA, KAYSERİ (İHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'nin Bünyan ve Tomarza ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Akşener, Kayseri'deki temaslarında ilçelerde bulunan esnafı ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. Tomarza ilçesi esnafları ziyaret eden Akşener, esnafın sıkıntılarına çözüm bulacaklarını söyledi. Tomarza ilçesinde seçmenlere seslenen Meral Akşener, "Demek ki her şehrimizi ilçe ilçe sorunlarını takip eden bir anlayışımız var bizim. Seçmenin velinimet olduğunu öğreteceğiz. Ben aranızda olmaktan büyük bir mutluluk duydum. Hakkınızı helal edin. Allah beni ve arkadaşlarımı sizlere karşı mahcup etmesin" ifadelerini kullandı.

Akşener, buradaki programın ardından Bünyan ilçesine geçerek, esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlarla görüştü. - KAYSERİ

Meral Akşener ilçelerde esnafları ziyaret etti

Meral Akşener ilçelerde esnafları ziyaret etti

Meral Akşener ilçelerde esnafları ziyaret etti

Meral Akşener ilçelerde esnafları ziyaret etti

Meral Akşener ilçelerde esnafları ziyaret etti

Meral Akşener ilçelerde esnafları ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Politika

Meral Akşener, Tomarza, Kayseri, Esnaf, Politika, Haberler

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