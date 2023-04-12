Meral Akşener: 'Hepsi hukukla, yargıyla hesap verecek'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 'İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı ve Altyapı Projesi'nin açılışı ile 'Etimesgut, Sincan Projeleri'nin tanıtım törenine katıldı. Tören konuşan Akşener, 15 Mayıs'tan itibaren hakkınızı yiyenler, paranızı çalanlar hesap verecek dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "15 Mayıs gününden itibaren sizin hakkınızı yiyenler, sizin paranızı çalanlar hesap verecek. Hepsi hukukla, yargıyla hesap verecek" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 'İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı ve Altyapı Projesi'nin açılışı ile 'Etimesgut, Sincan Projeleri'nin tanıtım törenine katıldı. Tören konuşan Akşener, 15 Mayıs'ta Millet İttifakı'nın iktidar olacağını belirterek, "İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır. 13'üncü cumhurbaşkanı; dürüstlüğüne, namusuna hepimizin kefil olduğu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak. 15 Mayıs gününden itibaren sizin hakkınızı yiyenler, sizin paranızı çalanlar hesap verecek. Hepsi hukukla, yargıyla hesap verecek. Siyasetçi parmağını uzatıp 'Şunu yargılayın' demeyecek. Cumhurbaşkanı çıkıp da 'Hey Meral Akşener, bunlar daha iyi günlerin senin, başına neler gelecek' diyemeyecek. Siyasetçi intikam makamı değildir. Ama çalanın, çırpanın, hırsızlık yapanın ensesinde olması için yargıyı hür ve korkusuz kılandır. Hukukun üstünlüğünü tam anlamıyla uygulayandır" dedi.