Meral Akşener: Helal oylarınızla bu iktidarı değiştirmenizi istiyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sancaktepe'de bir tekstil firmasını ziyaret ederek asgari ücret, ihracat ve Suriyeli sığınmacılar hakkında konuştu. Akşener, helal oylarla iktidarı değiştirmeyi istediğini ve AK Partili kardeşlerinden destek beklediğini söyledi.

Emre Can URAN / İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sancaktepe'de bir tekstil firmasını ziyaretinde konuştu. Akşener, "Helal oylarınızla bu iktidarı değiştirmenizi istiyorum, çünkü Sayın Erdoğan'ın son seçimi. En fazla da AK Partili kardeşlerimden istiyorum. Bu ucube sistem Türkiye'yi gerçekten yok ediyor"dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sancaktepe'de bir tekstil firmasını ziyaret etti. Firmanın, atölye bölümünde çalışanlarla bir araya gelen Akşener, daha sonra beraberindekilerle binayı gezdi. Akşener, ziyareti sırasında çalışanların sorularına da yanıt verdi.

"BİZİM ASGARİ ÜCRET ÖNERİMİZ İŞVERENİN SİGORTA KISMINI ÜSTLENMEK ÜZERİNE"

"SURİYELİ SIĞINMACILARA HERKES KIZIYOR BUNLARI GETİRENE NİYE KİMSE BİR ŞEY SÖYLEMİYOR?"

"TAYYİP BEY'İ EN ÇOK SEVENLERİN TAM TERSİNE BU SİSTEMİN DEĞİŞMESİ İÇİN OY VERMESİ LAZIM"