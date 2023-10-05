Meral Akşener, Eskişehir'de İYİ Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklayacak

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir programı için kente ulaşımında hızlı treni tercih etti. Ekonomi vagonunu kullanan Akşener, Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, ardından teşkilat buluşması programına katılacak. Akşener, kentteki programı kapsamında İYİ Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıklayacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimler için başlattığı il gezileri devam ediyor. Akşener, bugün Eskişehir programı için kente ulaşımda hızlı treni tercih etti. Trende ekonomi vagonunu kullanan Akşener, Eskişehir'de teşkilat yöneticileriyle bir araya gelecek; Eskişehir, Bilecik, Afyon, Kütahya, Uşak ilçe başkanları ile istişare toplantısına katılacak.

Akşener, bugünkü programı kapsamında İYİ Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayını da açıklayacak.