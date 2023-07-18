Meral Akşener'e doğum günü sürprizi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, doğum günü dolayısıyla partililer tarafından sürpriz kutlama yapıldı. Partililerin alkışları arasında makam aracından inen Akşener'e çeşitli hediyeler verildi ve doğum günü pastası kesildi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, doğum günü dolayısıyla partililer tarafından sürpriz kutlama yapıldı.

67'nci yaşını kutlayan Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelişinde partililer tarafından meşalelerle karşılandı.

Partililerin alkışları arasında makam aracından inen Akşener'e, çeşitli hediyeler verildi. Akşener, genel merkezde kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını keserek, kutlamaları kabul etti. Akşener, doğum günü sürprizi için partililere teşekkür etti.