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Meral Akşener'den Suriye'deki Şehitler İçin Taziye Mesajı

Meral Akşener'den Suriye'deki Şehitler İçin Taziye Mesajı

Politika Haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Suriye'deki patlamada şehit düşen polisler için taziye mesajı yayınladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Suriye'de şehit düşen kahraman polislerimize Yüce Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Suriye'deki patlamada şehit düşen polisler için taziye mesajı yayınladı. Akşener, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Suriye'de şehit düşen kahraman Polislerimize Yüce Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun…"

Kaynak: ANKA / Politika

Meral Akşener İYİ Parti Suriye Politika Haberler

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