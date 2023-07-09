Meral Akşener'den şehit askerlere rahmet dileği

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan iki askere rahmet diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan iki askere rahmet diledi.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Şimşek Harekatı operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Hasan Taş'a ve Furkan Günergök'e yüce Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.