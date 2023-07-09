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Meral Akşener'den şehit askerlere rahmet dileği

Meral Akşener'den şehit askerlere rahmet dileği

Politika Haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan iki askere rahmet diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan iki askere rahmet diledi.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Şimşek Harekatı operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Hasan Taş'a ve Furkan Günergök'e yüce Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika

Meral Akşener İYİ Parti Politika Haberler

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