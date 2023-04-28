Meral Akşener'den seçim vaatleri: Kurban Bayramı öncesi 15 bin lira, 100 bin öğretmen ve köy okulları

PENDİK'te partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılış töreninde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kurban Bayramı öncesi biz kazanacağız ve 15 bin lirayı hesaplarınızda bulacaksınız. 100 bin öğretmen tahinini 1 ay içinde yapacağız ve bütün köy okullarını yeniden açacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul Pendik'te partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Akşener, bir oy millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir oy da kendisine istedi. Akşener, "Sayın Bekir Bozdağ'ın dediğine göre ayın 14'ünde burada bize oy verenler, İYİ Parti'ye ve Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verecek kişiler kazanırsa FETÖ kazanmış olacakmış. Ben 8 sene o meclisi yönettim senin kadar cıvık FETÖ övücüsü kimseyi görmedim. Binali Yıldırım da 14 Mayıs seçiminin, bir işgalci güçle ki bu biz oluyoruz, istiklal mücadelesi verenler arasında olduğunu söylüyor. Bu milletin başka partilere oy veren vatandaşlarını sen işgalci güç olarak tanımlıyorsan eğer gerçekten yazıktır, günahtır, ahmaklıktır, saygısızlıktır" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine ilişkin de konuşan Akşener, "Arkadaş, erkek erkeğe evliliğe takmış. Bu ülkede erkek erkeğe evlilik mi var. Bunu isteyen mi var" diye konuştu. Seçim vaatlerine de kısaca değinen Akşener, "Kurban Bayramı öncesi biz kazanacağız ve 15 bin lirayı hesaplarınızda bulacaksınız. 100 bin öğretmen tahinini 1 ay içinde yapacağız ve bütün köy okullarını yeniden açacağız" dedi.