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Meral Akşener'den Seçim Şarkısı Paylaşımı

Politika Haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından partisinin seçim şarkısını paylaştı ve "Sandık geliyor artık, şafak vakti çok yakın! 20 yıllık haksızlık, bakın bitiyor yarın! ya millet iradesi ya sarayın gölgesi. Milletin özgür sesi, güldürecek herkesi!" notu düştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ; Twitter hesabından; "Sandık geliyor artık, şafak vakti çok yakın! 20 yıllık haksızlık, bakın bitiyor yarın! ya millet iradesi ya sarayın gölgesi. Milletin özgür sesi, güldürecek herkesi!" notuyla seçim şarkısı videosunu paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Twitter hesabından partisinin seçim şarkısını paylaştı. Akşener paylaşımına, miting görüntüleri eşliğinde çalınan seçim şarkısının "Sandık geliyor artık, şafak vakti çok yakın! 20 yıllık haksızlık, bakın bitiyor yarın! ya millet iradesi ya sarayın gölgesi. Milletin özgür sesi, güldürecek herkesi!" şeklindeki sözlerini de ekledi.

Kaynak: ANKA / Politika

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