Meral Akşener'den sandık görevlilerine çağrı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Millet İttifakı'nın mensubu olan bütün sandık müşahitleri, sandık başkanları, son ana kadar sandıkların başında kalmalıdırlar. Eğer herhangi bir yorgunluk belirtisi, herhangi bir problem yaşandığında, hangi partiye mensupsalar o partinin mutlaka ilgililerini aramalıdırlar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin bugün yapılan ikinci turunda oy verme işlemleri saat 17: 00 itibarıyla sona erdi. Meral Akşener, seçim sonuçlarını izlemek üzere akşam saatlerinde İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi. Akşener, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öncelikle bu seçimlerin aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Çünkü onların kararı neticesinde bir sonuç ortaya çıkacak. Elbette ki bu kararın, bu ucube sistemin değişmesi yönünde çıkasına dair dair umudumuz, inancımız ve temennimiz var. Ama onun ötesinde şu çağrıyı yapmak istiyorum; Millet İttifakı'nın mensubu olan bütün sandık müşahitleri, sandık başkanları, son ana kadar sandıkların başında kalmalıdırlar. Eğer herhangi bir yorgunluk belirtisi, herhangi bir problem yaşandığında, hangi partiye mensupsalar o partinin mutlaka ilgililerini aramalıdırlar. Mutlaka ve mutlaka sandık başlarında herkesin yerinde kalması; özellikle gençlerden çok müşahit vardı, onların özellikle orada kalıp bu motivasyonları yüksek tutmalarını rica ediyorum."