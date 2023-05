Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik video tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan montajlı video hakkındaki "Ama montaj, ama şu, ama bu… Video çekimlerini yaptılar" açıklamasına tepki gösterdi. Akşener, "Ben buna uygun kelime bulamıyorum. Sadece çok üzüldüğümü, çok acı bulduğumu ve bir Cumhurbaşkanının böyle bir duruma düşmesinin gerçekten ayıp olduğuna inanıyorum" dedi. Akşener, parti programında yer alan "Kadınların sahiplendirilmesi" ifadesi nedeniyle tepki gösterdiği HÜDA-PAR'ın suç duyurusuyla ilgili olarak da "Benim için şeref madalyasıdır" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Akşener, bugün Çekmeköy ilçesinde bazı tesisleri ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. Ziyaret öncesi kısa bir açıklama yaparak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, şunları söyledi:

"Uzunca bir zamandır esnaf gezdim, onun yanına 1,5-2 yıla yaklaşan bir süre de yoksul ailelerin, derin yoksulluk denilen bir sistem içerisinde ev ziyaretleri yapıyorum. Sonra da burada birazdan içeri girip ziyaret edeceğim gibi emekçilerle toplantı yapıyorum. Öncelikle onları dinleme, dertlerini öğrenip kamuoyuyla paylaşıp, çözüm üretmek amaçlıydı, bugün ise Sayın Kılıçdaroğlu'na oy istemek amaçlı ve ikinci turda referanduma dönen bu seçimi kazanmak amaçlı yapılan çalışmalar…

"BUGÜN GÖRDÜKLERİMİN YAŞATTIĞI DEHŞET, HAKİKATEN BU DEĞİŞİMİN OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Bugün gezdiğimiz evlerde gördüklerimin yaşattığı dehşet, bu seçimin mutlaka alınması gerektiğini, hakikaten bu değişimin olması gerektiğini söylüyor bize. Ailelerde genç bağımlılık artmış. Dün gezdiğim evlerde ortaokul ve liselere giren silah, içki ve haptan bahsetmişlerdi. Bugün gezdiğim sokaklarda girdiğim evlerde ise hem eğitimdeki bozukluk, yani devlet okullarındaki meseleler, parası olanın çocuğunu okutabildiği Türkiye ama buna karşılık bağımlılığın arttığı, dar sokaklarda, arka sokaklarda çok daha fazla uyuşturucunun, hapın satıldığı ve bağımlılığa alıştırıldıktan sonra bu gençlerin satıcı haline çevrildiği bir İstanbul ara sokakları diye bir tarif yapabilirim.

"BU UCUBE SİSTEM TÜRKİYE'Yİ UÇURUMUN EŞİĞİNE GETİRMİŞ VE SONUÇ İTİBARİYLE BU SEÇİMİ KAZANMAK DURUMUNDAYIZ"

Bütün bunların neticesinde gördüğüm şey şu; kaynamayan tencerelerin yanında şiddet gören kadınlar, küçücük, bir türlü kilo alamayan ya da 15'ini doldurduktan sonra obezleşen çocuklar, orta okul, liseye gidip üniversiteyi hiç aklından geçirmeyen, bir taraftan okuyup, bir taraftan çalışan çocuklar. Bodrumdan bozma evi 2 bin 500 liraya bulsa 'Aman harika' diyecek ailer ile bunlara 6 bin 500 lira isteyen ev sahipleri. En son girdiğim evde, mahallenin başka kadınları da gelmişti, 'Ne olursunuz Meral hanım şu kira meselesini halledin gerisi hiç önemli değil' diyen insanlar… Yoksulluğun yönetildiği, insanların yoksullaştırıldığı ama buna karşılık anladığım kadarıyla Türkiye'yi yönetenlerin, o kadar fazla yoksul insan hane haline dönüşmüş ki yeteri kadar yardım edebilme imkanları ortadan kalkmış. 'Bu yardım kesildi, şu yardım kesildi' diyen kadınlar ve çocuklarına, eşlerine iş isteyen kadınlar. 'Nerede olursa olsun yeter ki iş olsun çalışacak' denilen kadınlar gösteriyor ki bize bu ucube sistem Türkiye'yi gerçekten uçurumun eşiğine getirmiş ve sonuç itibariyle bu seçimi kazanmak durumundayız. Ben o evlerden, o kadınlardan, o gençlerden Sayın Kılıçdaroğlu'na oy istemek üzere dolaştım, dolaşmaya devam ediyorum."

"BUNUN BİR ŞANS OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM. PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ DAHA HIZLI OLABİLİR"

Meral Akşener, Cumhur İttifakı'nın TBMM'de çoğunluğu elde ettiği ortamda Millet İttifakı'nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesinin nasıl bir sonuç doğuracağıyla ilgili soruya şu karşılığı verdi:

"Bir kere Meclis yasamadır, Cumhurbaşkanı tek başına yürütmedir. Şimdi bu acayip güç, yani cumhurbaşkanının yetkilerini anlatmam mümkün değil. Milletvekillerinin bir kıymeti harbiyesi yok, Meclis'in bir gücü yok. Şimdi Cumhur İttifakı Meclis'i aldığı için ben bunu Allah şahit bir şans olarak görüyorum. İkisini beraber almayı çok isterdik o başka bir şey ama bu da bir şans getiriyor. Meclis Cumhur İttifakı'nın, Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçildiği andan itibaren bakın göreceksiniz en kısa sürede hem de referanduma gerek kalmadan AK Parti'nin içinde yer aldığı, belki hepimizin görüşlerinin dikkate alındığı, Millet İttifakı'nın önerileriyle Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin önerilerinin çok ters düşeceğini düşünmüyorum parlamenter sisteme geçişte. Hukukun üstünlüğü, liyakat, şeffaflık, yargının bağımsızlığı konularında çok rahat anlaşılıp bu ucube sistemden hem de AK Parti'nin gayretiyle de vazgeçileceğine inanıyorum. Belki de hayır burada oldu, bahsettiğim o. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu seçildiği andan itibaren elindeki o büyük imkanların ve o acayip gücün kullanılması halinde en fazla AK Partililer bu işe gıcık olur. El birliğiyle parlamenter sisteme geçiş daha hızlı olabilir diye düşünüyorum."

"O BENİM İÇİN ŞEREF MADALYASIDIR"

Meral Akşener, HÜDA-PAR'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağına ilişkin açıklamaları üzerine, "O benim için şeref madalyasıdır" yanıtını verdi.

KIÇIÇDAROĞLU-ÖZDAĞ GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN: "UZLAŞACAKLARINA EMİNİM"

Akşener, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında konuşulan ortak mutabakat metni hakkında şunları söyledi:

"Henüz gelmedi. Her ikisi de o mutabakat metni üzerinde fikirlerini muhtemelen birleştirdikten sonra diğer genel başkanlara da iletilecektir muhtemelen. Geldiği zaman fikrimi söylerim. Sayın Özdağ, sığınmacılar konusunda Anayasa'nın değiştirilemez 4 maddesi konusunda, 66'ncı maddesi konusunda Millet İttifakı'nın bileşenlerinin bir itirazı yok. Zaten bizim parlamenter sisteme geçiş noktasındaki mutabakat metnimizde de böyle bir durum yok. Dolayısıyla uzlaşacaklarına eminim."

"BİR CUMHURBAŞKANININ BÖYLE BİR DURAMA DÜŞMESİNİN GERÇEKTEN AYIP OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan montaj videosuyla ilgili; "Kandil'dekilerle bu şekilde ama montaj, ama şu, ama bu… Video çekimlerini yaptılar" açıklamasının sorulması üzerine şunları söyledi:

"Bir cumhurbaşkanına yakışmayacak bir tutum bu. Hala seçilmiş Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan seçim gününe kadar. ve çok acı, çok ayıp. Çünkü her birimizin, ona oy versin vermesin her birimizin can güvenliğinden, emniyetimizden sorumlu bir kişinin bir siyasetçi olabilir ama neticede bir vatandaş Sayın Kılıçdaroğlu ve ben, diğer arkadaşlar, bizleri PKK'lılıkla suçlamak ve sonra da 'Ne var canım bunda montaj olur, şu olur, bu olur' demek ben buna uygun kelime bulamıyorum. Sadece çok üzüldüğümü, çok acı bulduğumu ve bir Cumhurbaşkanının böyle bir duruma düşmesinin gerçekten ayıp olduğuna inanıyorum."