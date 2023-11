Meral Akşener'den İsrail'e tepki: 'Netanyahu yüzyılın baş psikopatı'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstererek, "İçinde bulunduğumuz yüzyılın baş psikopatı da hiç şüphesiz ki Netanyahu'dur" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında konuştu. Akşener, Cumhuriyet'in 100. yılında yapılan kutlamalara da değinerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

"Bir olduğumuzda ne kadar güzeliz"

Akşener, Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenlenen etkinliklere değinerek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını büyük bir coşkuyla kutladık. Eşit, şerefli ve müreffeh bir yaşamın anahtarı olan Cumhuriyetimizin Türk milletinin birleştirici gücü olduğunu bir kez daha hatırladık. Geçtiğimiz pazar günü de gördük ki bir olduğumuzda ne kadar güzeliz. Bir sevinci beraber paylaşırken nasıl da mutluyuz. Ortak bir değerimizde buluşurken nasıl da gururluyuz. Sokakları, dükkanları, evleri kaplayan Türk bayraklarının o muhteşem manzarası karşısında nasıl da umut doluyuz. Rabbim nazarlardan korusun, birliğimizi daim eylesin" diye konuştu.

"İçinde bulunduğumuz yüzyılın baş psikopatı da hiç şüphesiz ki Netanyahu'dur"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin Akşener, "Filistin'de yaşananları görüyoruz. Bizim kadar kısmetli olmayan mazlum milletlerin ne acılar çektiğine, özellikle son dönemde tüm çıplaklığıyla şahit oluyoruz. Gazze'de yaşanan Netanyahu terörü, hız kesmeden devam ediyor. Her geçen gün yüzlerce çocuk, vicdansızca atılan bombaların hedefinde can vermeye devam ediyor. Ne yazık ki her yüzyılda insanlığın başına bela olmuş birkaç psikopat çıkıyor. İçinde bulunduğumuz yüzyılın baş psikopatı da hiç şüphesiz ki Netanyahu'dur. Umuyorum ki Netanyahu son olsun, bu teröristin eylemleri bir an önce son bulsun. Bu yaşananlar da insanlığın yaşadığı son acı olsun" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın yaptığı saldırıları "şüpheye açık saldırılar" olarak nitelendiren Akşener, "Hamas'ın saldırılarının zamanlaması her türlü şüpheye açıktır. Kime ve neye hizmet ettikleri de şüphelidir" şeklinde konuştu. - ANKARA