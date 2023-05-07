Meral Akşener'den İmamoğlu'na yönelik provokasyona tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik provokasyona tepki göstererek, 'Devletin imkanlarıyla demokrasiye ket vurmaya çalışanlar şunu iyi bilsin ki millet iradesini ne taşla ne de kurşunla durduramazsınız. Ne Ekrem kardeşimi ne beni ne de Millet İttifakı'nın hiçbir üyesini bu şekilde korkutamazsınız. Biz, bu seçimi sükünetle kazanacağız' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik provokasyona tepki göstererek, "Devletin imkanlarıyla demokrasiye ket vurmaya çalışanlar şunu iyi bilsin ki millet iradesini ne taşla ne de kurşunla durduramazsınız. Ne Ekrem kardeşimi ne beni ne de Millet İttifakı'nın hiçbir üyesini bu şekilde korkutamazsınız. Biz, bu seçimi sükünetle kazanacağız" dedi.

Meral Akşener, bugün Erzurum mitinginde Ekrem İmamoğlu'na yönelik provokasyona Twitter hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Akşener'in paylaşımı şöyle:

"Devletin imkanlarıyla demokrasiye ket vurmaya çalışanlar şunu iyi bilsin ki millet iradesini ne taşla ne de kurşunla durduramazsınız. Ne Ekrem kardeşimi ne beni ne de Millet İttifakı'nın hiçbir üyesini bu şekilde korkutamazsınız. Biz, bu seçimi sükünetle kazanacağız."