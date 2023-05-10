Üye Girişi
Haberi Paylaş
Meral Akşener'den Hüseyin Özdağ için başsağlığı mesajı

Meral Akşener'den Hüseyin Özdağ için başsağlığı mesajı

Politika Haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Selvi Kılıçdaroğlu'nun ağabeyi Hüseyin Özdağ'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Selvi Kılıçdaroğlu'nun değerli ağabeyi Hüseyin Özdağ'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, acılı ailesine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun ağabeyi Hüseyin Özdağ'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı. Akşener'in bu gece Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Selvi Kılıçdaroğlu'nun değerli ağabeyi Hüseyin Özdağ'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, acılı ailesine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: ANKA / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener İYİ Parti Allah Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title