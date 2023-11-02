Meral Akşener'den gazeteci tutuklamalarına tepki

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasına ilişkin; "Bunları doğru bulmadığımızı, yanlış olduğunu ve en fazlada esasında daha sonra iktidara zarar vereceğini bir kere daha hatırlatmak isterim. Gazeteciler görevlerini yaparlar. O da nedir? Haberi doğru vermektir. Vatandaşın haber alma ihtiyacını, haber alma hakkını, isteğini yerine getirmek gazetecinin görevidir. Gazetecilik onun için var" açıklamasını yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün İYİ Parti Etimesgut İlçe Başkanlığı'nın yeni binasının açılışını yaptı. Akşener, açılış sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Akşener, T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasıyla ilgili yöneltilen bir soru üzerine şunları söyledi:

"Parti olarak bir açıklama yaptık, kurumsal olarak bir açıklama yaptık Sayın Zorlu bu konuda görüşümüzü bildirdi. Bunları doğru bulmadığımızı, yanlış olduğunu ve en fazla da esasında daha sonra iktidara zarar vereceğini bir kere daha hatırlatmak isterim. Gazeteciler görevlerini yaparlar. O da nedir? Haberi doğru vermektir. İftira atılırsa suçtur, manipülasyon yapılırsa suçtur, ama var olan bir haberi (yazmak) gazetecinin görevidir. Vatandaşın haber alma ihtiyacını, haber alma hakkını, isteğini yerine getirmek gazetecinin görevidir. Gazetecilik onun için var. Hukukun üstünlüğü, adalet gelişmedikçe Türkiye açısından durum doğru değil."