Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonucunu değerlendirdi ve kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Akşener, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, sandık görevlilerine, partililere, vatandaşlar ve özellikle de kadınlar ile gençlere teşekkür ederek, milletin her zaman olduğu gibi büyük bir olgunluk ve zarafet içinde demokratik hakkını kullandığını vurguladı. Kategori: Politika

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum." dedi.

Akşener, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonucunu değerlendirdi.

Sandık görevlilerine, partililere, vatandaşlar ve özellikle de kadınlar ile gençlere teşekkür eden Akşener, demokrasisine sahip çıkan her bir insanın oyunun kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Akşener, tüm kara propagandalara, provokasyonlara rağmen milletin her zaman olduğu gibi büyük bir olgunluk ve zarafet içinde demokratik hakkını kullandığını vurguladı.

Uzun zamandır seçim gündeminin Türkiye'yi çok yorduğunu ve başta ekonomi olmak üzere aylardır seçimin gölgesinde kalan birikmiş birçok sorun bulunduğunu ifade eden Akşener, artık vakit kaybetmeden bu sorunlara eğilme ve çözüm üretme zamanı geldiğini söyledi.

Milletin kendilerine verdiği muhalefet görevini aynı düstur, ciddiyet ve "seçmen velinimettir" anlayışıyla yürüteceklerini söyleyen Akşener, seçmenin en halis ölçüt olduğunun altını çizdi.

Millet iradesinin üzerinde hiçbir irade bulunmadığını vurgulayan Akşener, "Nitekim milletimiz bu seçimlerde söyleyeceğini söyledi. Bize düşen de bu mesajı anlamak, anladıktan sonra da gereğini yapmaktır. İYİ Parti olarak bunu hakkıyla yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca milletimizin hiçbir mensubu seçim sonuçları üzerinden bir umutsuzluğa kapılmasın, bir yenilmişlik ya da kaybetmişlik hissiyle karamsarlık hissetmesin. Çünkü eğer ki demokrasiye inanıyorsak, seçimlerin demokrasilerdeki en temel gösterge olduğunu da unutmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

-"Milletimizin taleplerini dinleyeceğiz"

Demokrasilerde hür iradeyle sandığa atılmış seçmenin oyunun sonuçlarına itiraz edilemeyeceğini belirten Akşener, şöyle devam etti:

"Bir irade ortaya konulduğunda 'Bana niye yok? Niye ona oy verdin?' deme hakkı hiç kimsede yoktur, olamaz. Millet iradesi başımızın tacıdır. Biz ilk günden beri milletimizin sesini dinleyerek hareket ettik. Sözlerimizin arkasında, milletimizin talepleri ve istekleri dışında hiçbir gücün, hırsın veya şahsi ihtirasın bulunmasına müsaade etmedik ve bu sebeple de zaman zaman çok ağır eleştirilere maruz kaldık, pek çok bedel ödedik. Bugünden sonra da yine aynı şekilde milletimizin taleplerini dinleyeceğiz. Milletimizin, geleceğine yönelik hiçbir korkunun esiri olmasına da izin vermeyeceğiz. Şunu asla unutmayın ki biz hala buradayız. İYİ Parti ve mensupları burada, Meclis'te, Türkiye'de."

Akşener, kendilerine düşen görev ve sorumlulukları millet destek olduğu sürece yerine getirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti

"Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Milletimizin kararının milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Sayın Erdoğan'ın da seçim sonuçlarından çıkarması gereken büyük dersler olduğunu hatırlatmak isterim. Umarım ki kazanmışlık hırsı kendisinin gözünü yeniden kör etmez. İftiralar, hakaretler havalarda uçuşmaz. Umarım ki kendisine oy vermiş, vermemiş bu ülkede yaşayan her bir vatandaşın Cumhurbaşkanı olduğunu bu defa kabul eder ve ona göre davranır. Umarım ki seçim sonuçlarının heyecanıyla uzun zamandır kutuplaştırılmış ülkemizi yeniden makulde buluşturma fırsatını tepmez. Umarım ki tıpkı bizim gibi kendisi de seçim sonuçlarının muhasebesini dürüst ve objektif bir biçimde yapar."

"Bizim için sonuç esastır, yarın ilk gündür"

Akşener, kendilerinin yarından itibaren sonuçları yorumlayacaklarını ve parti olarak gereken dersleri çıkaracaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Her ne kadar Kısıklı'daki konuşması bu çerçevede pek umutlandırmamış olsa da çok üzüldüm, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu, büyük bir şevk ve zevkle kendisini alkışlayan bu ülkenin vatandaşlarına yuhalattı. Bu yeni seçilmiş, hemen seçilmiş, oylar daha sandıktan yeni sayılan bir Cumhurbaşkanı'na yakışmaz. 'Halbuki nerede kalmıştık' deyip herkesin, hepimizin Cumhurbaşkanı olmayı, makulde buluşmayı, artık dertlerin üzerinden konuşmayı kendisine yol edinir, rehber edinir diye ummuştuk. İnşallah bu sondur. Bu ayıplı davranış. Çok ayıpladım, çok üzüldüm. İnşallah sondur. Umarım seçilmiş olduğu bu son döneminde tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olduğunu bu defa hatırlar ve görevini de bu doğrultuda sürdürme ferasetini gösterebilir. Bizim için sonuç esastır, yarın ilk gündür."

"Bu bir süreç, bu bir proses"

Akşener, bir gazetecinin, "Yürüyüşünüz beraber devam edecek mi, İYİ Parti müstakil olarak mı devam edecek?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İki mesaj var burada. Birisi İYİ Parti'ye verilen bir mesaj var. 2018'deki oyumuzu ve milletvekili sayımızı tekrarladık. Yani ne aşağı düştük ne yukarı çıktık. Bununla ilgili bir mesaj var. Bu mesajı bütün arkadaşlarımızla beraberce okuyacağız, anlayacağız, anlamaya çalışacağız. İkinci adımı ise Cumhurbaşkanlığı'nın ikinci turunda ortaya çıkan tablo. Önce İYİ Parti'nin oyları üzerinden ne anlamamız gerektiğini çözeceğiz, ona bakacağız, derslerimizi çıkaracağız. 'Yani Millet İttifakı nedir, ne değildir?' mevzusu daha sonraki bir mesele. Bugün saat 22.30'da Sayın Kılıçdaroğlu'nun davetiyle bizler CHP Genel Merkezi'ne gidiyoruz, orada da bir değerlendirme yapacağız demektir. Yani bu konuyu bir dakikayla veya tek kelimeyle anlatmak mümkün değil. Bu bir süreç, bu bir proses. Onun için bilmiyorum şu anda ne olacağını. Çünkü masayı, altı genel başkanı, altı partiyi davet edip, bir araya toplayan Sayın Kılıçdaroğlu'ydu. Onun neticesinde de kendisini aday olarak destekledik ve çalıştık."