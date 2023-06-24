Meral Akşener'den CHP'ye eleştiri: '15 vekil istedik ya hayatımın en büyük pişmanlığıdır'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'den 15 vekil istediklerini ancak bu kararın hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu söyledi. Ayrıca, İstanbul ve diğer bazı yerlerdeki seçimlerin HDP tarafından kazanıldığını belirterek, partisinde şımarıklık ve saygısızlığın son bulduğunu vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Biz bu partiyi kurmak için CHP'den 15 vekil istedik ya hayatımın en büyük pişmanlığıdır"

"(2019 Yerel Seçimleri) Kılıçdaroğlu'na randevu aldım, gittik. İki parti yerel seçimlere gitmeyi teklif ettik ve başarı çıktı. Beni en çok üzen, İstanbul'un seçimini biz değil HDP kazandırdı. Bilmem nerenin seçimini biz değil HDP kazandırdı"

"Bugün hesaplaşıyoruz, bugün hesap veriyoruz ve hesap soracağım. Bu partide şımarıklık bitmiştir. Saygısızlık bitmiştir. Herkes haddini bilecek"