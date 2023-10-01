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Meral Akşener'den Ankara'daki Terör Saldırısına Tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da meydana gelen terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, saldırıyı etkisiz hale getiren polislere teşekkür etti ve yaralılara acil şifalar diledi.