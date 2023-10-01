Meral Akşener'den Ankara'daki Terör Saldırısına Tepki
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da meydana gelen terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, saldırıyı etkisiz hale getiren polislere teşekkür etti ve yaralılara acil şifalar diledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ankara Kızılay'da meydana gelen terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Saldırıyı etkisiz hale getiren kahraman polislerimize yürekten teşekkür ediyor, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim milletimize tekrarını yaşatmasın" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bugün sabah meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Akşener'in mesajı şöyle:
"Ankara Kızılay'da meydana gelen terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Saldırıyı etkisiz hale getiren kahraman polislerimize yürekten teşekkür ediyor, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim milletimize tekrarını yaşatmasın."