Meral Akşener'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle bir video mesaj paylaştı. Akşener, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma; "Her dönemde, her şartta ve her koşulda hakka tapan Türk Milleti'nin mutlak zaferi değişmemiştir, değişmeyecektir! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü ve şanlı vatanımız için şehadete erişen tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" notunu düştü. Akşener'in paylaşımında İYİ Parti'nin 26 Ağustos'ta Afyonkocahisar'da yaptığı konuşmanın bir bölümü yer aldı. Akşener'in söz konusu konuşması şöyle:

"Hangi dönemde olursak olalım şartlar değişmiştir ama tüm şartlara meydan okuyan o çelikten duruş değişmemiştir. İnsanlar değişmiştir ama nesilden nesile devrolan o kutlu vazife değişmemiştir. Düşman değişmiştir ama hakka tapan Türk milletinin o mutlaka zaferi değişmemiştir. İşte bu hafta o zaferlerin tekerrür ettiği kutlu bir haftadayız. Türk'ün istiklali ve istikbali için aşılmaz surların yıkıldığı, her türlü imkansızın mümkün kılındığı, cennet vatanımızın bizlere miras olarak bırakıldığı Zafer Haftası'ndayız. Malazgirt zaferimizin ve Büyük Taarruzumuzun başlangıcının yıl dönümünde bir yanda Anadolu'yu Türk'e yurt yapan Sultan Alparslan'ımızı diğer yandaysa Anadolu'nun sinesini namahreme kapatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Şanlı vatanımız için şehadete erişen tüm kahramanlarımızın ruhları şad mekanları cennet olsun."