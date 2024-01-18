Meral Akşener: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile el sıkıştık ama başaramadık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile el sıkıştıklarını fakat başaramadıklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, teşkilat buluşmaları çerçevesinde Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde partililere seslendi. Akşener, "Bu seçimler ile ilgili çok hakaret işittim. Birey olarak hakaret işittim. Pek çok çirkinlikle karşılaştım. Pek çok iftiraya uğradım. Şimdi Sivas'tayız. Sivas aynı zamanda belli hassasiyetlerin olduğu bilinen bir şehrimizdir. Pek çok şehrimiz gibi. Her ağzını açan benimle ilgili konuşuyor. İki kelime çok önemlidir. Gerçek değilse şerefsizliktir. Birisi mahremini bilirim birisi sırlarına vakıfım kelimesi. Eğer bu iki mahrem ve sır kelimelerinin karşılığı yoksa bunu söyleyen herkes şerefsiz oğlu şerefsizdir. Şimdi bunu niye söyledim. Kızdığım için söylemedim, asabileşmedim. Söylemeye çalıştığım şey bütün bunlar söyleniyor. Niye biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'yle el sıkışmamız için. El sıkıştık başaramadık kardeşim" dedi.

"Sadece risk alarak şuanda kendimizi tarttırıyoruz"

Akşener, risk alarak kendilerini tarttıklarını ifade ederek, "Şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne laf etmiyoruz. Seçilmiş belediye başkanlarına hakaret etmiyoruz. Sadece risk alarak şu anda kendimizi tarttırıyoruz. Ben ayrıca kendimi de tarttırıyorum. Başarırsak hepimizin başaramazsak ki inşallah başaracağız onun bedeli benimdir. Ben kellemi ortaya koydum. Seçmen ya bir tekme atacak gidecek kellem ya da oturup benim kafamı yeniden yerine koyacaksınız. Yoluna baş koydum Türkiye'm. Sonuç itibariyle o bedeli ödemeye hazırım, gönüllüyüm. Bu ne demek biliyor umusunuz? Bu şu demek hür ve müstakil olmanın Türkiye'ye faydası olacağına inanmak demek. Sıkışmışlığın kırılmasının size fayda sağlayacağına inanmak demek. ve herhangi bir siyasi yapıyla herhangi bir pis pazarlığın içerisine girmemek demek. Biz bu sistemi ortadan kaldırabiliriz diyerek iş birlikleri yaptık. Başaramadık" diye konuştu.

Konuşmanın ardından il ve ilçelerin belediye başkan adayları tanıtıldı. - SİVAS