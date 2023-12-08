Meral Akşener: (CHP ittifakı) "Gizli oy kullanıldı, kimse kimseye baskı yapmadı"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti olarak bu ülkeyi yönetmeye talip olduklarını belirterek, "Kararı milletimiz verecek. Biz bir karar aldık. 9 saat konuştuk. Ne bir belediye başkanına ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne en küçücük bir haksızlık, en küçücük bir hakaret, en küçücük bir incitici cümle, kelime, harf sarf etmeden, kendi aramızda konuştuk ve biz bu seçimlere nasıl gitmeliyiz dedik. Bu ülkede böyle bir siyasi parti yok. Bütün arkadaşlarımla gurur duyuyorum. ve ben bir tek kelime etmedim. Sadece söz verdim. Arkadaşlarım 14 kişiye 'evet' dedi iş birliğine, 35 kişi 'hayır' dedi. Sonuç itibariyle böyle bir karar çıktı. Gizli oy kullanıldı, kimse kimseye baskı yapmadı" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sabah saatlerinde havayolu ile geldiği Trabzon'da, İl Başkanlığı ziyaretinin ardından esnaf ve vatandaşlar ile görüştü. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda vatandaşlar ile fotoğraf çektiren Akşener daha sonra partisinin teşkilat buluşması için yürüyerek Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ne geldi. Burada horon ekibi ve meşaleler eşliğinde karşılanan Akşener, bir süre horon gösterisini izledi. Daha sonra teşkilat buluşmasına katılan Akşener, yaptığı konuşmada, CHP ile ittifak yapmama kararına ilişkin mesajlar verdi. Akşener, "Bir tek eksiğimiz var, İYİ Parti de aynı eksikliği gelenek olarak sürdürüyor o da şu: sen övünme, el övsün. Ama anlatmadan olmuyor. Bugünün Türkiye'sinde eğer siz anlatmazsanız, biz anlatmazsak, kimse kimseyi duymuyor ve dinlemiyor. Onun için siz birbirinizi övmelisiniz. Tüm hayatım boyunca arkadaşlarımı övmeye, onlara saygı duymaya, onları gençlere anlatmaya gayret ettim. Hiç çekinmeden, korkmadan bunları anlatmışımdır. Onun için muhteremler, bizi hafife almayın. Muhteremler bizi hafife almayın. Biz açlığa idmanlıyız, biz hakarete idmanlıyız. Biz haksızlığa idmanlıyız. Ama hiçbir haksızlığa bu ülke ve bu millet adına boyun eğmedik. Bunun karşılığında hangi bedeli ödemek gerekiyorsa, Allah'ımıza bin şükür onu da ödedik. Biz bu yola neden çıktık, niçin buradayız? Biz bu ülkenin insanlarına, bu millete yapılan haksızlıkları ortadan kaldırmak için buradayız. Onun için bir çok badireye karşı çıktık. Kendimiz beden ödeme hazır olduk, milletimizi bedel ödemekten kurtarmak için" ifadelerini kullandı.

"Gizli oy kullanıldı, kimse kimseye baskı yapmadı"

"Türkiye'de sizin derdiniz dışında ittifaklar, oculuk-buculuk konuşuluyor" diyen Akşener, "24 saat benim şahsımda arkadaşlara ayrı ayrı hakaret ediliyor. Biz alışkınız, abi deyip dost bildiklerimiz bize 'nesebi gayrı sahihler' dedi. Elbette şerefsiz bunları diyenler. Ama dediler. Bize her şeyi yaptılar ama bizi yıkamadılar. Biz İYİ Parti olarak bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Onun için kurulduk, onun için bu eziyetli yolu, yürüyoruz. Mesele şu; kararı milletimiz verecek. Biz bir karar aldık. 9 saat konuştuk. Ne bir belediye başkanına ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne en küçücük bir haksızlık, en küçücük bir hakaret, en küçücük bir incitici cümle, kelime, harf sarf etmeden, kendi aramızda konuştuk ve biz bu seçimlere nasıl gitmeliyiz dedik. Bu ülkede böyle bir siyasi parti yok. Bütün arkadaşlarımla gurur duyuyorum. ve ben bir tek kelime etmedim. Sadece söz verdim. Arkadaşlarım 14 kişiye 'evet' dedi iş birliğine, 35 kişi 'hayır' dedi. Sonuç itibariyle böyle bir karar çıktı. Gizli oy kullanıldı, kimse kimseye baskı yapmadı" dedi.

"Bu kararı verecek olan milletimiz"

Kararı milletin vereceğini belirten Akşener, "Harika bir argüman setiyle arkadaşlarım birbirini ikna etmeye çalıştı. Vallahi billahi tallahi gurur duyuyorum. İşte şahitsiniz orada, elinize tutan mu oldu? Ben bir ima da mı bulundum? Çünkü bu demokrasi, yani tabii ki sorumluluk benim. Orada bir sorunumuz yok. Ama o demokrasinin içselleştirilmiş Türkiye'de olmayan ve uygulanan halinden bahsediyorum; inanılmaz bir şeydi. Sonuç itibariyle böyle bir karar aldık. Bu kararın millet nezdinde sonuçları bizi ilgilendiriyor. Milletimiz bu kararımıza teveccüh ederse gereğini yapacak, adaylarımız seçilecek. 'Yanlış yaptın ey Meral Akşener ve İYİ Parti' diyorsa onun da sorumluluğunun tamamı bu karşınızda duran kişiye ait. Elbette 'baş üstüne milletim' diyeceğiz. Ama anlayamadığım, anlamlandıramadığım, hem Cumhur ittifakını destekleyenler, hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklediğini iddia edenler, 24 saat küfür ediyorlar. Gerçekten anlayamıyorum. Yahu bu kararı verecek olan milletimiz. Siz de küfür etmek yerine iftira atmak yerine proje üretin kardeşim. Milletimizin derdine yönelik çalışma yapın" şeklinde konuştu.

'Bu kafayla gidersin askere göreceğiz nasıl alacaklar tezkere'

"Biz ülkemiz adına yeteri kadar fedakarlık yaptık, yeteri kadar gayret sarf ettik" diyen Akşener, "İddialı bir şekilde proje konuşuyoruz. Biz artık an itibariyle bunların dışına çıktık ve çıkmaya kararlıyız. Biz adaylarımızla, adaylarımızın gayretleriyle milletimizin gönlüne, milletimizin kalbine girip, milletimizin teveccühünü almak, onların oyununa talip olmak için yola çıktık. ve bunun neticesinde de 2028'de bu ülkenin başına, 'Allah kul kurar kader gülermiş' ama partimizden bu ülkeyi seven ben olurum bir başkası olur, çünkü dediğim gibi kader bu. Amma velakin buradan bir arkadaşımızı inşallah bu ucube sistemi değiştirmek üzere Cumhurbaşkanı seçeceğiz; hedefimiz budur. Biz ülkemiz adına yeteri kadar fedakarlık yaptık, yeteri kadar gayret sarf ettik. Şimdi kendi başımıza hür ve müstakil olarak seçime gitmek istiyoruz. Bunun kararını, bunun doğruluğunu eğriliğini kim verecek? Milletimiz verecek. Arkadaşlar niçin milletin kararına bu kadar müdahale etmeye kalkışıyorsunuz? Ama ben bir köy kızı olarak biliyorum ki öyle kalın kalın parmaklarını sallayanlar, köylerde küçük ilçelerde periferilerde şehirlerin yanlarında nasıl mide bulandırdığını ben bilirim. Onlar bize parmak sallarken oradaki insanlara da parmak sallıyorlar. Bu kafayla gidersin askere göreceğiz nasıl alacaklar tezkere" diye konuştu.

Kesinleşen adaylar tanıtıldı

Akşener'in konuşmasının ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkanlarının aday tanıtım toplantısı yapıldı. Aday tanıtımın ardından teşkilat buluşması Akşener ve genel merkez yöneticileri toplu fotoğraf vermesinin ardından sona erdi.

İYİ Parti'den Trabzon'da kesinleşen belediye başkan adayları ise şu şekilde:

Muhammet Erkan (Trabzon Büyükşehir), Mustafa Bıyık (Yomra), Ayhan İşçi (Çaykara), Turan Konak (Maçka), Ayhan Pala (Ortahisar), Faruk Beldüz (Şalpazarı). - TRABZON