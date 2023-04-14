Meral Akşener Bolu'da seçim çalışmaları yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu'da seçim otobüsüyle tur attı ve halka seslendi. Akşener, seçimlerin ardından Türkiye'nin güneşin ısıttığı yeni bir güne uyanacağını belirterek, ekonomik sorunları çözmek için çaba göstereceklerini söyledi.

BOLU'da vatandaşlara seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Harama inanan, helale inanan, kul hakkına inanan bir insan olarak sizlerin helal oylarınızla seçilmek istiyorum. Sizlerin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum ve aynı dürüstlüğe sahip, hiçbir harama el uzatmamış, dürüst, namuslu, sakin, sinirlenmeyen, atarlanmayan, giderlenmeyen Sayın Kılıçdaroğlu'na da oy istiyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Bolu'ya geldi. İlk olarak seçim otobüsüyle Bolu sokaklarında tur atan Akşener, halkı selamladı. Akşener daha sonra halka seslenmek üzere Hükümet Meydanı'na geldi. Parti otobüsünün üzerine CHP'den 1 yıl geçici süreyle ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte çıkan Akşener, alanda toplananlara hitap etti. Akşener, 14 Mayıs'taki seçimlerin ardından Türkiye'yi güneşin ısıttığı yeni bir güne uyanacaklarını belirterek, "15 Mayıs sabahı uyandığımızda ucube sistem gitmiş olacak. Hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edildiği ve yargının bağımsızlığı, ekonominin yandaşların elinden çıkıp gerçekten istihdamın öne konulduğu, işsizliğin giderildiği, yolsuzluğun, hırsızlığın yok edildiği, çalandan çırpandan hesap sorulduğu, güneşin ısıttığı bir Türkiye'ye gözünüzü açacaksınız" dedi.