Meral Akşener: 'Bu arkadaşların psikiyatrik tedaviye ihtiyaçlar var. Bunların cezai ehliyeti kalmamış'

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Yozgat'ta, "Asayişten sorumlu bir ağabey var. Aklını bazı şeylerle bozmuş durumda. Biz kazanırsak ne olacakmış biliyor musunuz, erkek erkeğe evlilik serbest kalacakmış. Biz kazanırsak erkeklerle hayvanların evliliği serbest kalacakmış. Bu gerçekten kafanın attaya gittiği bir durumdur. Bu arkadaşların psikiyatrik tedaviye ihtiyaçlar var. Xanax, manax yetmez, çok daha ağır ilaçlara ihtiyaçları var. Bunların cezai ehliyeti kalmamış" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında Yozgat'ta miting düzenledi. Mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Akşener, şunları söyledi:

"KAZANDIK, KAZANDIK, İLK TURDA KAZANACAĞIZ"

"Kazandık kazandık. Bugün buraya gelirken, 'bağzılarının' konuşmalarını gösterdi arkadaşlar. Mesela Recep Bey diyor ki "İftira atan çirkeflik yapan seçimi kaybeder.' Kazandık kazandık. Birinci turda kazanacağız. Sebebini söyleyeyim. Ben siyasi bir ailenin kızıyım. 30 yıllık aktif siyasi hayatım var. 50 yıllık bir siyasi hafızam var. Böyle rezil bir dilin kullanıldığı seçime ilk defa gidiyorum. Kadınlara, 'sürtük' dendi, kadınlara, 'düşük' dendi, kadınlara, 'çukur' dendi. Erkek çocuklarımıza, gençlerimize, 'süfli' dendi. Tarımda iflasın eşiğine gelen çiftçilerimize, 'nankör, şükürsüz' dendi. Söylenmeyen hiçbir şey kalmadı. Sonra sıra bize geldi.

Bana, 'PKK'lı' diyorlar. Aynı adamlar Diyarbakır'da gidiyor 'faili meçhulcü' diyor hem faili meçhulcü hem PKK'lı olan yer yüzündeki tek kişi benim, o da bir kadın. Faili meçhulcüysem PKK'lı olamam kardeşim. Gerçekten kafayı kırdılar. Asayişten sorumlu bir ağabey var. Aklını bazı şeylerle bozmuş durumda. Biz kazanırsak ne olacakmış biliyor musunuz, erkek erkeğe evlilik serbest kalacakmış. Biz kazanırsak erkeklerle hayvanların evliliği serbest kalacakmış. Bu gerçekten kafanın attaya gittiği bir durumdur. Bu arkadaşların psikiyatrik tedaviye ihtiyaçlar var. Xanax, manax yetmez, çok daha ağır ilaçlara ihtiyaçları var. Bunların cezai ehliyeti kalmamış.

"İFTİRALARA BU TÜR HAKARETLERE DALGA GEÇEREK, ALAY EDEREK CEVAP VERECEKSİNİZ"

O kadar ağır hakaretler o kadar ağır iftiralar atıldı ki artık insanımızın, seçmenimizin vicdanına dokunur oldu. Bütün bunlar senin işsizliğin konuşulmasın diye yapılıyor. 82 puan almışsın atanamamışsın, mülakatta elenmişsin Ak Parti'de ayısı dayısı olan bir ağabey 52 puanla atanmış onun konuşulmaması için yapılıyor. Bunlar konuşuluyor siz çırak çıkıyorsunuz. Onun için bu tür iftiralara bu tür hakaretlere dalga geçerek, alay ederek cevap vereceksiniz. İzah etmeye uğraşmayacaksınız, 'hadi oradan be' diyeceksiniz, geçeceksiniz.

Yozgat 20 yıldır bu iktidarın arkasında durdu. Çivi çakmamışlar. Suriyeli sığınmacıların geldiği, gençlerinin işsiz kaldığı, hastanesinde doktorun bulunmadığı, hızlı trenin tren olmadığı bir şehir Yozgat. 700 binden 400 bine nüfusu düşmüş bir Yozgat. Pazar günü Anneler Günü seçime gidiyorsunuz. Her genç annesini, babasını, anneannesini, babaannesini, kuzenini, arkadaşlarını götürüyor ve bir oy Kemal'e bir oy Meral'e oy verdiriyor. Oy kullandığınız gün Anneler Günü, ben de bir anneyim. Bir anne olarak Meral'e oy istiyorum, Kemal'e oy istiyorum.

"İKTİDARI KAZANIR KAZANMAZ HEMEN 100 BİN ÖĞRETMEN ATAYACAĞIZ"

İktidarı kazanır kazanmaz hemen 100 bin öğretmen atayacağız. 11 bin köy okulunu hemen açacağız ve bütün köylere bir öğretmen bir ziraat mühendisi bir veteriner ve tekniker tayin edeceğiz. Bütün çiftçi borçlarını yeniden yapılandıracağız. Bir yılı hiç ödemeyeceksiniz, ikinci yılında bir yıl faiz ödemeli sonra 5 yıl sadece ana parayı ödeyeceğiniz bir sistem kuracağız. Mazotu çiftçi için mutlaka indireceğiz. Elektrikte indirim yapacağız. Yemde, mazotta ve gübrede indirim yapacağız. Yozgat'a bir tane biyogaz tesisi kuracağız. Hem elektrik üreteceğiz hem de çok ucuza biyolojik gübre dağıtacağız. Havza bazlı tarım yapılacak. Gençlerimizin 18-26 yaş grubuna ve ev kadınlarımıza şart ileri sürmeden 2 bin 500 lira aylık maaş bağlayacağız.

Mülakatı kaldıracağız. 'Hak, hukuk, adalet' diyorsunuz. Onun için hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı, demokrasi gerekir. Bunu derhal yerine getireceğiz. Haramilerin saltanatını beraber yıkacağız. Yozgat'ın şeker fabrikasını kapattılar, sattılar pancar üretimi gitti. Onu yeniden tanzim edeceğiz. İstihdamı yaratacağız.

"15'İNDEN İTİBAREN KATİLLER, AZMETTİRİCİLER HUKUKA TESLİM EDİLECEK, HESABI SORULACAK"

Başkentin orta yerinde gencecik bir akademisyen katledildi. Uçan kuştan haberi olduğunu iddia edenler; azmettiricilerini herkes biliyor, katillerini herkes biliyor ve ne katilleri ne azmettiricileri yakalanmadı. Bengisu ile Banuçiçek'in babaları katledildi. Ben size gençler buradan söz veriyorum. 15'inden itibaren inşallah Sayın Kılıçdaroğlu sizin helal oylarınızla 13'üncü Cumhurbaşkanımız olacak, ben de sizin oylarınızla başbakanınız olacağım ve 15'inden itibaren katiller, azmettiriciler hukuka teslim edilecek, hesabı sorulacak. Vallahi sorulacak, billahi sorulacak.

Suriyelileri 2 yıl içinde derhal göndereceğiz. Gençler hayatınızı kaydırdılar. 7 trilyon dolarlık bir hacim var bizim sınırdaşlarımızla. Durup dururken her yerle kavga çıktı. Şu anda kimine göre 6 milyon kimine göre 8 kimine göre 10 milyon Suriyeli göçmen var. Siz çırak çıktınız. Sen işsizsin Suriyeli buluyor. Sen hastaneye parayla gidiyorsun, Suriyeliye bedava. Dolayısıyla 2 yıl içerisinde hepsi gidecek. Ama 7 trilyon dolarlık bir ticari hacmi berhava ettiler.

"SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DA EMEKLİ EDİLECEK"

Dünyanın en iyi mercimeği, nohudu burada yetişiyor. Biz Kanada, Ukrayna çiftçisini zengin ediyoruz. Yozgatlı fakir oluyor. Bunların hepsini bitireceğiz. 14 Mayıs akşamı Allah'ın izniyle, sizin helal oylarınızla, milletimizin teveccühüyle Sayın Kılıçdaroğlu 13'üncü Cumhurbaşkanımız olacak Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da emekli edilecek. Hep birlikte emekli edeceğiz."

